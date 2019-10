Video | Márquez: "Hacía tiempo que no me daba un palo así de fuerte"

04/10/2019 - 09:35 Deportivo

A pesar de la durísima caída sufrida en las prácticas libres, Marc Márquez no cambió su rutina habitual, y eso incluyó atender pacientemente a los medios desplazados hasta el GP de Tailandia de la temporada el MotoGP.

Se lo pudo observar de buen ánimo, tras terminar sexto y, mucho más importante, sin fracturas o fisuras que lamentar.

¿Fue el peor golpe que tuviste?

Bueno, tuve fuertes caídas en mi carrera deportiva, pero hacía tiempo que no tenía una así de fuerte, sobre todo porque es un high side y no me lo esperaba. Era la vuelta de salida del box. Iba lento y tranquilo. Quizás por eso no pude evitar la caída, porque no tuve ni reacción. Una vez caído, me asusté un poco, porque no respiraba bien. Me quedé sin aire cinco segundos, pero para mí fueron como veinte. Con los doctores ya estaba bastante bien y quería volver al box, pero ellos quierían llevarme a un hospital para hacerme un escáner y ver todo más profundamente. Por suerte, no me hice nada y por la tarde pudimos rodar normal.

¿Qué es lo que más te duele ahora?

La espalda. Donde están las vértebras. Por eso mismo fuimos hasta el hospital y Charte y el equipo médico del circuito decidieron hacer un chequeo más profundo. Las vértebras son delicadas. A veces no es muy doloroso, pero puede tener grandes consecuencias. No hay nada fisurado ni roto.

¿Pensaste que te habías hecho daño o que sólo era el golpe?

Cuando estaba en el suelo no sabía si me había hecho daño de verdad. No podía respirar ahí y eso algo que hacía mucho que no me pasaba. Cuando caes con la pelvis o la cadera, la espalda se contrae y cuesta respirar. En el centro médico tenía golpes, pero ya sabía que no tenía nada roto.

¿Cómo te fue en el FP2?

No hice time attack. Salí con neumáticos nuevos y en el tiempo, pero con tanque lleno. Estaba pilotando en modo carrera. Sólo tenía una moto, pero no condicionó nada, porque la base es buena. Los mecánicos y HRC pensaron que era mejor hacer con calma la moto, porque si fallaba algo por las prisas puede ser peor.

¿Esta caída puede hacer que corte un poco el resto del fin de semana?

No. No va a cambiar nada. No es lo mismo caerte empujando al cien por cien que así. Puede ser por el neumático frío, aunque se miró y estaba bien, o sucio o porque corté gas en un sitio que no se corta o porque iba más despacio de lo normal. Una caída así, si sales ileso, no te condiciona nada el fin de semana. Me achaco a mí la culpa y la responsabilidad, porque saliendo de box hay que vigilar.

¿Y no le afectó al volver a subirse a la moto?

Sólo tuve más precaución saliendo del box, especialmente en ese punto. Fue como la que tuvo Pol Espargaró en Aragón. En la segunda vuelta ya iba normal, porque por la mañana me encontré súper bien con la moto y era la forma de olvidar todas las magulladuras del cuerpo y sentirme a tope.