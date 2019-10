CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de octubre de 2019

04/10/2019 - 21:51 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 LOS SIMPSONS

11.00 CINE. VAYA CAMBIAZO

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. VAYA CAMBIAZO (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.00 PORTAL UNSE

15.30 FINDE EN NICK

18.45 CLUB 57

19.30 CINE. 2012

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 TECNÓPOLIS PRIMAVERA

16.00 COPA DEL MUNDO JAPÓN 2019 - RUGBY MASCULINO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 PEREGRINOS DE FE





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.24 EL SECRETO DE ADALINE

08.39 ¿SÓLO AMIGOS?

10.30 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO

FIND THEM

13.04 JURASSIC PARK III

14.50 PERFUME DE MUJER

18.00 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

20.14 JURASSIC PARK III

22.00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO

FIND THEM

TCM

08.10 LOST - BECAUSE YOU LEFT

11.53 MAD ABOUT YOU - THE WEED

12.45 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY

BENTHAM

16.29 MAD ABOUT YOU - THE WEED

17.22 BULLETPROOF MONK

19.07 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS

20.24 EL MEJOR

23.00 EL ÚLTIMO DEBER

TNT

06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.36 CONTAGION

09.28 WRATH OF THE TITANS

11.06 FIREWALL

13.05 UN GRAN DINOSAURIO

14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 1

17.23 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 2

19.38 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

22.00 AMERICAN SNIPER

SPACE

06.20 7 MINUTES

07.58 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA

LEYENDA DEL DEPORTE

10.09 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.07 DIFÍCIL DE MATAR

13.56 THE SALVATION

15.37 MAVERICK

18.02 THE QUICK AND THE DEAD

20.02 LA VENGANZA DE JANE

22.00 SHANGHAI KID

23.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM

CINECANAL

11.50 BRIDGET JONES’S DIARY

13.35 GUERRA DE PAPÁS 2

15.40 ALIEN VS. DEPREDADOR

17.20 SINGULARITY

19.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

22.00 LA CHICA DEL TREN

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAۂO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓNCINEMAX06.24 EL SECRETO DE ADALINE

CINEMAX

08.53 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

10.55 JUGANDO POR AMOR

12.54 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

14.48 CAZAFANTASMAS II

16.48 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18.31 COMO PERROS Y GATOS

20.14 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

22.00 WINTER, EL DELFÍN

TCM

07.42 LOST - T. 5 - EP. 12 - DEAD IS DEAD

10.40 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 24 - THE FINALE. PART 3

11.31 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1

15.13 MAD ABOUT YOU - T. 4 - EP. 24 - THE FINALE. PART 3

16.04 EL EXPRESO POLAR

17.50 KARATE KID 4

19.57 MI PRIMER BESO

22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

23.58 NEGOCIOS RIESGOSOS

TNT

06.37 UNA NOCHE DE AMOR

08.12 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

10.02 LOS PITUFOS 2

11.57 ZOOTRÓPOLIS

13.54 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

14.24 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

16.35 HOTEL TRANSYLVANIA

18.12 JUMANJI

20.06 6 GRANDES HÉROES

22.00 SON COMO NIÑOS 2

23.54 DÉJÀ VU

SPACE

08.18 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

09.57 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

11.39 TERROR EN LO PROFUNDO

13.21 MIEDO PROFUNDO

15.01 MUNDO ACUÁTICO

17.31 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO

19.34 GIGANTES DE ACERO

22.00 NO RESPIRES

23.38 EN PRESENCIA DEL DIABLO

CINECANAL

11.15 STUART LITTLE

12.45 SÚPER 8

14.45 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN DE FREEZER

16.55 LA ERA DE HIELO 2

18.30 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

20.10 SHREK TERCERO

22.00 KUNG FU PANDA 3

23.55 MAZE RUNNER. LA CURA MORTAL

VOLVER

07.10 EL CANDIDATO

09.00 DÍAS DE ILUSIÓN

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 CUATRO PÍCAROS BOMBEROS

16.40 MÚSICA EN ESPERA

18.20 NO SOS VOS, SOY YO

20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

20.30 MI MUJER NO ES MI SEÑORA

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI (LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CAST.)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244)

*HOY, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ NANCY VENTURA.

PEÑA “MIKUNA”

( BELGRANO 2200, LA BANDA)

*HOY, NOCHE A PURO FOLCLORE CON PABLO CARABAJAL, VILLAGRAS, DÚO TURAYQUI, LA REPERCUTA, EL HUMITO, SEBA “CHAYNA”, ENTRE OTROS. EN BENEFICIO DEL COL. SECUNDARIO RENÉ FAVALORO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* MAÑANA, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

FÓRUM (ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP)

05,06/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 )

05/10 -22:20 hs (subt) 00:35 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

05,06/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

05/10 -21:00 hs (subt) 00:15 hs (subt)

EL GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

05/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

05,06/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

05/10 - 22:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)

06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE ATP / CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.