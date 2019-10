La ropa de temporada subió de precio, pero por debajo de la inflación

04/10/2019 - 23:26 Economía

La indumentaria propia de la actual estación así como también las prendas que se utilizarán en verano, ya comenzaron a mostrarse en las vidrieras céntricas junto a las ofertas por el Día de la Madre.

Las prendas y calzados de temporada, llegaron con incrementos que se ubicaron entre un 30 a un 40%, un porcentaje por debajo de la inflación interanual que, para el mes de agosto, llegó al 54,5%.

“Tenemos un buen stock de prendas, remeras, camisas y camisolas, pero se está vendiendo muy poco y si subimos más el precio, el temor es que nos quedemos con gran parte de ese stock”, indicó Fabián, encargado de una tienda de indumentaria femenina en la zona céntrica.

Por su parte, Liliana, encargada de otro local de indumentaria unisex, señaló: “La realidad es que la venta no viene bien, pensábamos que con el calorcito de la semana pasada se podía reactivar un poco por la necesidad de la gente de renovar sus prendas, pero eso no ha pasado, se ha vendido algo pero seguimos por debajo del año pasado y si así estamos vendiendo poco, si subimos el precio no se va a vender nada”.

A su turno, Carlos, encargado del salón de una tienda de ropa sport, agregó que “los precios han subido, pero en comparación a lo que es la inflación, están abajo, en algunas prendas se ha ajustado un 30% en otras un 40%, pero no más de eso, porque sino nos sobra mercadería y esos son más costos para el negocio”.