Cristian Vega: “Tenemos que ser un equipo corto”

05/10/2019 - 01:30 Deportivo

Plantarse en la cancha de San Lorenzo no será misión fácil para Central Córdoba, pero su capitán Cristian Vega tiene la receta para conseguirlo. “Tenemos que ser un equipo corto y tener una concentración al máximo en el sentido de que no podemos perder ningún tape, ningún cierre y ningún tipo de pelota. En el caso de perder, que sea la menor cantidad posible. Y también no pasar de largo porque si te hacen el dos-uno, son jugadores que juegan bien y te pueden complicar”, analizó el “Kily”.

“Para eso tenemos que ser un equipo corto y sabemos que si la recuperamos rápido a la pelota, podemos salir rápido también y el rival puede sufrir porque contamos con buenos jugadores y que le pueden hacer daño eso”, agregó, dejando en claro que no se siente inferiores al “Ciclón”.

Vega celebró que el triunfo ante Godoy Cruz haya llegado porque “lo estábamos necesitando” y contó cómo fue la semana. “Siempre después de un triunfo es distinta, es otro el ánimo y este fin de semana tenemos de rival a uno de los equipos más grandes de la Argentina, eso también motiva mucho. El equipo se encuentra muy bien, con muchísimas ganas de lograr un buen resultado, la semana ha sido corta, pero hemos trabajado en base a San Lorenzo y tenemos muchas posibilidades de traer un buen resultado”, aclaró.

“A pesar de eso sabemos que es un gran rival, un gran equipo que tiene muchísimos jugadores de jerarquía. Eso es muy importante para ellos, pero nosotros tenemos que confiar en nuestras armas, en base a lo que hemos trabajado, tratar de hacer que salga lo mejor posible y creo que de esa manera podemos equiparar muchísimas cosas y hacer un excelente partido”, agregó Vega.

En el plano personal, el volante central comentó que “gracias a Dios me siento bien. Físicamente también. Termino los partidos con el cansancio normal, pero sin otro tipo de dolores. Estoy muy contento y con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando para ser más protagonista”.

También se refirió a la sociedad que está edificando con Juan Galeano, autor del gol del triunfo ante el “Tomba”.

“Vamos mejorando muchísimo, hemos visto el resumen que manda Superliga y la cantidad de pases que hemos dado con Juan ha sido muy buena. También las recuperaciones. Ante Godoy Cruz tuvimos más posesión que el rival, que era algo que no veníamos logrando, entonces vamos mejorando como equipo, como grupo. Y los acoples dentro del equipo también van a ir mejorando y van a hacer crecer al equipo”, destacó.

Por último, se refirió a la polémica por las incomodidades para entrenar de la que se habló en las redes sociales: “Las incomodidades están, pero desde un principio nosotros sabíamos dónde estábamos, a dónde veníamos y lo que teníamos que afrontar. Este grupo tiene muchísima paciencia, muchas ganas de mejorar, de crecer y eso se está mostrando desde el primer día. Porque antes de ir de pretemporada, hasta el día de hoy, las incomodidades están y son pocas las mejoras. Este equipo tira para adelante, tiene muchísima paciencia y eso se valora muchísimo”.