Fuerte acusación del paraguayo José Chilavert para River con el tema del Var

05/10/2019 - 01:48 Deportivo

José Luis Félix Chilavert no suele callar su boca. Dice lo que piensa y no se guarda nada. En ese sentido, fue consultado sobre el Vélez campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en 1994, y dijo: “Vélez ha sido grande por mérito propio, no necesitó de drogas para ser grande. Todavía no sabemos qué consumieron los jugadores de River que fueron sancionados por doping”.

Además, salió con los tapones de punta a pegarle a Rodolfo D’Onofrio, presidente de la institución de Núñez. “Prefiero no opinar sobre personajes que tienen una historia bastante sucia y hoy en día se muestran transparentes”, soltó en Líbero, por TyC Sports.

No fue su único ataque a River en el día. Hizo un anticipo de la revancha de la semi de la Libertadores. “Boca tendrá que jugar contra River, el VAR y toda la Conmebol. El VAR lo maneja Domínguez (presidente de la Conmebol) a su antojo”, dijo en Súper Deportivo Radio.

Por otro lado, comentó que en el Fortín pasó los mejores años de su vida y que “ganarle al Milan fue lo máximo, cuando un equipo está unido todo es posible, estábamos preparados para ir a la guerra”.