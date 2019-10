Burdisso no quiso polemizar por el VAR

05/10/2019 - 01:51 Mundo Boca

El director deportivo de Boca, Nicolas Burdisso, resaltó ayer tras la práctica en Casa Amarilla que con el equipo “gastaremos nuestras energías en cómo ganamos el partido (contra River) dentro de la cancha. Si hubo repercusiones por el VAR luego del partido, fue por calentura”.

En charla con la prensa en la sala Antonio Carrizo, Burdisso se refirió al polémico sistema de videoarbitraje al señalar que “gastar energías en el VAR me hace pensar en cosas que no puedo controlar, a unas personas que miran por TV no las puedo controlar. Sí hablar con el entrenador, los jugadores, y mejorar día a día para la revancha”.

“Tengo que tener una mirada objetiva sobre el VAR. No puedo cambiar mi criterio sobre lo que pasó el martes. Seguramente no esperaba lo que pasó ese día, no esperaba el fallo de esa manera. Seguramente influyó en un montón de cosas, pero no en el resultado”, agregó.

Después, al referirse al director técnico del club, Gustavo Alfaro, y la táctica para el partido desquite con River dijo: “No hay nadie más preparado que nuestro entrenador para armar la estrategia y qué hombres poner ese día”.

“Hay que confiar en nuestros jugadores. Si llegamos a semifinal es porque estamos construyendo algo desde principios de año. No se puede tirar a la basura tantos meses de trabajo”, remarcó Burdisso.

Asimismo, declaró que “lo importante es que estamos vivos, con las ideas claras de lo que queremos hacer. Después del domingo tenemos que poner la cabeza en el día 22 y con el apoyo de los hinchas dejar todo para dar vuelta la historia”.

El plantel de Boca practicó ayer desde las 9.30 y aunque no hicieron fútbol, Alfaro pondría mayoría de habituales titulares mañana ante Defensa y Justicia.

El posible once sería con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Iván Marcone y Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Mauro Zárate y Alexis Mac Allister; Ramón Ábila.

La lista de concentrados se completa con Marcos Díaz, Izquierdoz, Emmanuel Mas, Agustín Almendra, Sebastián Villa, Agustín Obando, Emanuel Reynoso, Franco Soldano, Carlos Tévez y Jan Hurtado.

El defensor Carlos Izquierdoz, con una pequeña molestia muscular, descansaría y el juvenil Nicolás Capaldo está descartado ya que tiene un esguince de tobillo izquierdo.

En otro orden, el cuerpo técnico le pidió a la dirección deportiva que trate que el defensor paraguayo Junior Alonso y el delantero venezolano Jan Hurtado no vayan a sus selecciones para la fecha Fifa de la próxima semana.

Boca vuelve a las tareas hoy, desde las 10, en el complejo Pedro Pompilio y por la tarde quedará concentrado en el hotel Madero.

El líder de la Superliga enfrenta de visitante mañana a Defensa y Justicia, desde las 20, por la novena fecha de la Superliga y con el arbitraje de Pablo Echavarría.