“Hay que ir partido a partido”, advirtió Martel

05/10/2019 - 01:56 Deportivo

Güemes es el único puntero de la Zona A del Torneo Federal A y el entrenador, Pablo Martel, reconoció que es bueno encontrarse en esa posición, pero pidió tranquilidad y manifestó que deben ir partido a partido, porque es un torneo largo y complicado.

También se refirió al encuentro que protagonizarán mañana, desde las 16.30, ante Juventud Unida de Gualeguaychú. Además analizó el funcionamiento del “Gaucho” en su último partido.

“Hay que ir partido a partido. Ser puntero te permite trabajar mejor en la semana. No empezamos bien en el torneo, perdiendo con un equipo protagonista como es Unión de Sunchales. Pero de a poco, fuimos mejorando y la presión que tiene este club es que se tiene que sumar no solamente de local, sino también de visitante”, comenzó reflexionado el entrenador ante la prensa.

Martel también recordó cómo vio al equipo ante el “Cuervo” salteño.

“Fuimos inteligentes por momentos. En otros fuimos protagonistas y jugamos bien al fútbol. Nadie nos superó y eso es muy importante. El respaldo de la gente es muy grande, quieren que Güemes sea protagonista y alentaron en todo momento, fue un plus aparte, pero soy consciente de que hay que seguir mejorando”, manifestó.

El “Facha” también anticipó cómo podría darse el juego ante el “Decano” de Entre Ríos.

“Será complicado. De eso no hay dudas. Creo que en esta categoría no hay equipos ni partido fáciles. Juventud es un equipo con trayectoria en esta división y ante su gente intentará volver a ganar. Nosotros debemos contrarrestar eso y desplegar nuestra juego. La idea de nosotros no cambia según el escenario. Como lo dije, este club te obliga a ganar de local, como de visitantes”, presagió.

“Al equipo no lo tengo definido todavía. Debo ajustar unas cuestiones, pero no creo que cambie mucho, con respecto al partido con Central Norte”, manifestó Martel.

“Tengo un gran plantel, desde todos los aspectos y que me brinda muchas variantes y eso es bueno”, finalizó Martel.

Por el lado de Juventud Unida, el entrenador Miguel Fullana tiene algunas dudas para el once inicial. El DT debe elegir entre mantener como titular a Jorge Palacios, en el mediocampo o contar con el ingreso de Nicolás Suárez.

En consecuencia, Juventud Unida espera por Güemes con Agustín Starópoli; Nicolás Trejo, Facundo Vega, Damián Zadel e Ignacio Abraham; Leandro Larrea, Juan Sánchez, Jorge Palacios o Nicolás Suárez y Pablo Alza; Neri Bandiera y Franco Lonardi