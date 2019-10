Real Madrid vs. Granada, el choque destacado de hoy

05/10/2019 - 02:00 Deportivo

Real Madrid, puntero de la liga española de fútbol de primera división, recibirá hoy al sorprendente Granada, uno de sus escoltas, en el choque destacado de la octava fecha.

El “Merengue” suma 15 unidades y Granada lo sigue con 14, las mismas que tiene el Atlético de Madrid de Ángel Correa y el DT Diego Simeone, que el domingo visitará a Valladolid.

Barcelona, con Lionel Messi, marcha cuarto con 13 y también jugará el domingo: será en el Camp Nou contra el Sevilla de Lucas Ocampos, Ever Banega y Franco Vázquez, con igual puntaje.

La fecha se inició ayer con el empate 1 a 1 entre Betis y Eibar, en el que jugó Pablo De Blasis -ex Gimnasia y Esgrima La Plata- y fue expulsado Gonzalo Escalante -ex Boca-.

Hoy jugarán Leganés (Jonathan Silva, Guido Carrillo, Federico Varela y DT Mauricio Pellegrino) vs. Levante (8); Real Madrid vs. Granada (11); Valencia (Ezequiel Garay) vs. Alavés (Lisandro Magallán) (13.30); Osasuna (Facundo Roncaglia y Ezequiel Ávila) vs. Villarreal (Mariano Barbosa, Santiago Cáseres, Leonardo Suárez y Ramiro Funes Mori) (16).

Mañana lo harán Mallorca (Pablo Chavarría) vs. Espanyol (Matías Vargas, Jonathan Calleri, Facundo Ferreyra y Pablo Piatti) (7); Celta de Vigo vs. Athletic de Bilbao (9); Valladolid vs. Atlético de Madrid (11); Real Sociedad vs. Getafe (Leandro Chichizola) (13.30) y Barcelona vs. Sevilla (16).

Posiciones

Real Madrid 15; Getafe y Atlético de Madrid 14; Barcelona, Real Sociedad y Sevilla 13; Athletic Bilbao 12; Villarreal 11; Eibar, Valencia, Valladolid y Betis 9; Levante, Osasuna y Alavés 8; Getafe 7; Celta 6; Espanyol 5; Mallorca 4; Levante 2.