Facundo Ardusso quiere dar lucha en la pista mendocina

05/10/2019 - 02:14 Deportivo

El Súper TC2000 se dará cita hoy y mañana en el autódromo de Mendoza para realizar una nueva fecha del calendario 2019. Este trazado es un circuito que le cae bien a Facundo Ardusso y quiere aprovechar para descontarle en el campeonato a Matías Rossi y Leonel Pernía.

El Toyota de Matías Rossi llega como puntero del campeonato con 125 puntos. Seguido por Leonel Pernía, quien tiene 115 unidades y Facundo Ardusso, quien suma 90.

“El fin de semana se nos presenta una linda oportunidad por las penalizaciones y para nosotros es clave poder descontar puntos. Es una fecha para aprovechar. No podemos seguir pasando finales sin achicar la distancia. Si bien es cierto que tengo que adaptarme a las decisiones, y a las estrategias de Renault, yo sigo teniendo pretensiones. Quiero estar en un buen nivel y ser protagonista”, expresó en primer término el bicampeón de la categoría.

Además, Ardusso dejó en claro que dará pelea hasta el final del campeonato: “Yo no voy a tirar la toalla hasta el final. Las estrategias del equipo van de carrera en carrera y mi primer objetivo para esta fecha es estar arriba de mis rivales. Tengo que estar siempre en alerta. Si bien entiendo mi rol, no me bajo de la pelea por el campeonato”.

Por último señaló cuál será la clave del fin de semana: “Es un escenario donde la clasificación es clave porque su dibujo no brinda muchos lugares de superación”, dijo.