FÚNEBRES | 5 de octubre de 2019

05/10/2019 - 02:30 Funebres

Fallecimientos

- Wilfredo Antonio Condori Hinojosa

- Guido Oscar Brizuela

- Yolanda del Valle Rodríguez de Terrera

- Deidamia Silva (La Banda)

- Fernando Domingo Olmos

- Juan Antonio Ibarra

- María Ester Juárez de Artaza (Loreto)

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Mercedes Brizuela, José Brizuela y flia., Raúl Brizuela y flia. Zulema Brizuela y flia., Hugo Brizuela y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Su prima Norma Brizuela y su esposo Vicente Fiascone acompaña a su Sra. e hijos en este díficil momento.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su sobrina María Lucrecia Cura y sus hijos Gabi y Alfredo participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Su tía Escobar Argentina, sus primos Brizuela Julio Cesar, Gladys Mabel, Miguel Ángel y Alejo, sus primos Alejandro Sabasta, Brizuela Gladys y sus hijos Vanessa y Walter, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Varón Ríos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Pepe y a toda su familia en estos difíciles momentos, rogando oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su concuñada Valle Coronel, sus sobrinos Guillermo Gerez y Gabriela Medina, sus sobrinos nietos Ela y Miqueas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Blanca Gerez y Esteban Brizuela. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "Que el Señor lo tenga en su santa gloria". Empleados de Óptica Bella Vista: Laura, Lorena, Nadia, Ana, María José, Natalia, Alek, Emilio, Buby, Dany, Javier, Fabián, Pablo, Julio participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de don Pepe Brizuela. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Directivos y personal de Senna Automotores S.A Toyota participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. "El Señor es mi pastor nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Carlos Ricardo Gerez, su esposa Yolanda Jugo, sus hijos Guillermo y flia., Carlos y flia., Daniel y flia., y Santiago Gerez y Valle de Gerez participan su fallecimiento y acompañan a Blanca, Esteban, Fernanda y Lautaro y fliares. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Omar Ceresole participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, acompañando a su familia en este penoso momento, elevando una oración en memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf con sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso momento. Se ruega oraciones por el descanso de su alma.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Gran amigo, excelente persona son los que van junto al Señor y el elegido. Hoy sos vos, te extrañaré mucho porque ya estaba acostumbrada a los domingos reunidos para pasarla bien. Un fuerte abrazo para Marisa, Guidi, Mónica, Esteban y Joaquín, sus hermanos Pepe, Chicha y sus respectivas flias en este gran dolor por su partida. Cristina Obaj y flia.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Mariano Oieni y flia. participan el fallecimiento del padre de su amigo de toda la vida, Esteban Brizuela, lo acompañan en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso y la resignación de sus familiares.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Adela Gabriela Pacheco y flia., Edgardo Manuel Pacheco y flia. participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Jorge Salum y familia, Omar Salum y familia, personal de J.S. Automoviles SRL participa con dolor su fallecimiento.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Maidana Juan Manuel y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Elba Gómez, Rodrigo Roldán, Gael Roldán Caro lamentan su fallecimiento, abrazan y acompañan a su amigo Joaco en este momento.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. La Cámara de Comercio Automotor, despide con dolor a su amigo y socio. Ruega oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Tito Muratore y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Personal del Nivel Secundario del J. E.S. J. participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan al Prof. Esteban Brizuela y a su familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular Ricardo Rojas., Acompaña con profundo dolor al presidente profesor Esteban Brizuela ante la pérdida de su Padre. Rogamos oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Héctor Ruiz, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor lo cubra con su Manto Sagrado. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Personal de la Asociación Mutual San Jorge y el personal directivo, docente y de maestranza del Instituto San Jorge, participan el fallecimiento del padre de su compañero de tareas Licenciado Oscar Esteban Brizuela y acompañan a la familia en este difícil momento.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. El personal del Instituto Superior San Jorge acompaña al Lic. Oscar Esteban Brizuela por el fallecimiento de su padre. Ruega oraciones en su memoria, por su descanso en paz y por la cristiana resignación de su familia.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Registro Nº 16 "Escribanía Gómez Terzano" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Marisa y a toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. Diego Abdenur participa el fallecimiento del padre de su amiga Sonia. Ruega una oración en su memoria.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Sonia Norma Campana. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CAMPANA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/1019|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Sonia Norma Campana. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CAMPANA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su Colega Cra. Sonia Norma Campana. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Héctor, Norma y Roberto Baraldo, amigos de la infancia de su esposo Alberto, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Miguel A. Munar y esposa participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Alberto. Ruegan por su eterno descanso.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Jorge Argañaras y María Susana Benavente (a), junto a sus hijos Jorge Francisco, Santiago y María Susana participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en este momento de dolor, pidiendo pronta resignación.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. El grupo de Whatsapp "Jubilados Judiciales" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento tan triste. Ruega oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento, acompaña a su esposo e hijos en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Armando Meossi y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CAROL HERRERA DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio participan y acompañan con un querido recuerdo a su Sra. madre, sus hijas, su familia toda. Dios la tenga consigo y descanse en paz.

CAROL HERRERA DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Edith Bonacina e Ing. Cecilia Sabouret y sus flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "Guardáme oh Dios, en ti está mi refugio". Sus amigas Gladys Herrera y familia y Cecilia Cárdenas participan con dolor su deceso y ruegan a Dios resignación para sus hijas Marcela y Marta y familia y paz para su alma.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Autoridades del CePSI, Directora Ejecutiva CPN Miriam Martínez; Director Médico Adjunto Dr. Leando Gamba; Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Dra. Martha Rodríguez. Elevan oraciones en su memoria.

CONDORI HINOJOSA, WILFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su esposa: Marta Del Valle Gómez, sus hijos: Rosa María, Juan de Dios y Wilfredo Antonio Condori Gómez, su nieto: Giovanni Condori Gómez, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONDORI HINOJOSA, WILFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Rogelio Antonio Rossi, Mirta Quesada, sus hijos: Daniel, Mary, David, Ariel, Vanesa, María Belén y su nieta: Elena Francesca, acompañan con cariño en estos momentos de dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares, rogándole al señor lo reciba en su Reino, le dé el descanso eterno haciendo brillar sobre él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

CONDORI HINOJOSA, WILFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Ernesto Argentino Bueno y María Elena Quesada, expresan sus condolencias, acompañando a su sobrino: Willy a superar este difícil momento por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Mirta Adela Camus, participa con dolor el fallecimiento del papá de Sabrina. Acompaña en el dolor a ella y toda la flia. Eleva oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Dito, Silvia, Richard, Carlos y José Luis Ibáñez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, JUAN ANTONIO (Jay) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Dios recíbelo en tu Reino, Acógelo a nuestro querido Jay, que encuentre la paz y lo guie a su morada Celestial". Su esposa Mirta Coronel, sus hijas Viviana y Carola, sus nietos Agustina y Franco, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

IBARRA, JUAN ANTONIO (Jay) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. ¡Perder un amigo y de los Grandes como duele! Gracias por pertenecer al Grupo de Veteranos de Básquet, tu deporte favorito. Te recordaremos como uno de los enormes amigos que se nos fueron, le pido a Dios le dé pronta resignación a tu flia. que tanto te amaba. Hasta siempre Jay te despide tu amigo de la infancia Pacha Ledesma. Ruega oraciones en tu memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Víctor Bejarano, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo participan con dolor el fallecimiento de su amigo Carlos, acompañando a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

QUINTANA DE ESPERGUÍN, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. Directora Magdalena Quintana, de la Escuela Nº 677 Gral . San Martin. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hijos: Germán y Gaby, hijos pol. y nietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Señor me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre". Sus hijos Germán Terrera y Gaby Terrera, hijos políticos Cecy Montenegro y Diego Díaz, nietos Santy, Gonzalo, Lourdes, Candela, Álvaro, Constanza, Tiago y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Su hermana Mirta Graciela, su cuñado Dito, sus hijos Álvaro y María Elvira Ibáñez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Su hermano Enrique A. Rodríguez, su cuñada Gringa Romagnoli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hermanas políticas Silvia Terrera de Molinas y flia., Marta Terrera de Guzmán y flia., y Elena Terrera, participan y acompañan en el dolor a sus hijos German y Gaby en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Silvia Terrera, su esposo Henry Molinas, sus hijas Lorena Roxana, Marcela, Luciana y Alejandra Molinas, participan con inmenso dolor su fallecimiento. y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana política Marta Terrera Bellomo y sus hijos Romina, Rodolfo, Agustín y Benjamín Guzmán Terrera, su nieto Tiziano, hijo político Daniel Yapur, participan con mucho dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus primos Gustavo José López, Eve Coronel y sus hijas Laura, Lucia y Lourdes, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño, sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora; Franco y Josefina Ferreira Lesyé; Antonella y Sergio Rogel con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gringa. Acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Teobaldo Perea, su esposa Aurora Bellomo de Perea e hijos Pichín, Quique y Marisa Perea con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Mirta A. Camus e hijos Alberto Fernando, Diego Álvaro Díaz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gringa. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Personal de Lenia Blanca S. R. L., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Gaby Terrera y familia en este difícil momento. ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Tus amigos Carlos García y Sra. María Cristina Camus, te despiden con gran dolor y acompañan a sus sobrinos Gaby y Diego, nietos y demás familiares en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en memoria de Gringa.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos Silvia, Gabriela, Alejandra, Juan Vital y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gringa y acompañan a sus sobrinos Gaby, Diego, German en la pérdida de su madre. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Richard Ibáñez y Rosy Biachini, sus hijos Rocky, Martin y Santiago con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la querida Gringa. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Dito, Silvia, Richard, Carlos y José Luis Ibáñez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|."Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Cristina Fajardo de Terrera, sus hijos Fernando, Mercedes y Marcelo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Gringa. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Raquel y Rodolfo Bellomo, participan con dolor el fallecimiento de Gringa y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Tito y Mimí Bellomo, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Marcelo Montenegro y sus hijos Daniela, Cecilia, Marcela, Marcelo, Milagro y Rosario, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Consuegra Gringa, acompañan en este momento a sus familiares deseando le pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. C.P.N. Lucas Serafini y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Germán. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus spectiasa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. María Elsa Tauil de Lascano y flia participan con hondo dolor el fallecimiento de Gringa y acompañan en estos en estos difíciles momentos a sus hijos, su hermanos Mirta y Dito y demás familiares, rogando por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Álvaro Ibáñez, su esposa Sabrina Fosco y sus hijos Augusto y Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Participamos del fallecimiento del amigo y ex-compañero del Banco Provincia. Néstor Ricardo y Juan Carlos Maldonado. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARCE LEDESMA, ENMA MILAGROS ELUNEI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/11|. Su padre Juan Carlos Arce, invita a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica hoy a las 20hs, al cumplirse 8 años de su fallecimiento.

BARRIENTOS, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. "Quien paso por nuestra vida y dejo luz ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad". Sus hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, con motivo de celebrar las nueve noches de su sentida partida.

HERRERA, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Oh Dios misericordioso, pon sobre él tu mano y concédele la paz". Sus hermanos Galdys y Rafael, sus sobrinos Elsa (Cony) y familia, Alfredo y familia, Cecilia, Sabina, Julio y familia, Darío y familia y demás fliares. invitan a la misa a celebrarse en Catedral Basílica a las 20,30 hs. para orar por él por su eterno descanso.

SANDOVAL, NÉSTOR GABINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. Su esposa Marta, sus hijas Daniela, Cecilia y Laura Sandoval invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. Tu partida dejó un inmenso dolor, fuiste una excelente persona, como esposo y padre. Hombre valiente, fuerte y luchador. Mi ángel en el cielo, nunca te olvidaremos. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ACUÑA, FELIPA SENAYDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Fuiste un ejemplo de amor, bondad y dulzura. Descansa en paz, querida Feli. Su hija Rosana Romero Acuña, su hijo político Pablo De Bonis, sus nietos Ornella y Renzo participan con profundo dolor su partida el reino del cielo. Se elevan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, FELIPA SENAYDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su consuegra Dolores D'Cons y sus hijos Pablo y Tito De Bonis y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

OLMOS, FERNANDO DOMINGO(q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hijos Héctor, Fernando, Roberto y Margarita, sus hijos políticos Norma, Blanca, Esther, Enrique y Sara, sus nietos Iván y Anabel Olmos Quiroga, Milagros y Luciana Olmos, Fermín y Tania Sayago, lamentan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados a las 11hs en el Cementerio de Colonia El Simbolar. Sus restos son velados en Laprida (N) 383, La Banda.

OLMOS, FERNANDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hijos Hector, Fernando, Margarita y Roberto, hijos poli. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Colonia El Simbolar (Dto. Robles). NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Norma Robles de Gigena, sus hijos María Silvia, José Ernesto, María Gabriela y Mariano con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos primos Oscar y Amelia, sobrinos Eugenia y Federico. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Perla, Mario, Luis y respectivas familias, lamentan el fallecimiento del apreciado profesor, vecino y amigo. ruegan por su descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. "Querido Profesor: entrañable amigo, compartimos tantas jornadas en las cuales, a través de tu voz rectora, brillaba el arte con luz propia. Creador de la ''Comedia Bandeña'', a través de la cual, enseñaste a tantos jóvenes a transitar senderos promisorios. Nunca olvidaremos tus enseñanzas. Lamentamos con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos a su familia en su dolor. Ada Biscione de Zuain, sus hijos Eduardo, Griselda y Daniel, sus nietos Leandro, Natalí, Camila, Luciana y Lucas. Elevan oraciones a su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Nelly, Hugo, Omar Caballero y sus respectivas familias, acompañan en el dolor a sus hijos Ana María, Oscar y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Ex directoras de la Escuela Fábrica Nº 1: Emilse Suasnabar de Benavente e Irma Ise de Velarde participan con dolor el fallecimiento de quien fue su creador y le agradecen el haber estado siempre presente en sus necesidades. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Su hija María Azucena Silva, hijo pol. Héctor Farina, sus nietos Luciano y Heliza, bisnietos, nietos Isabella, Agustino y Emir y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio de Fernández. SERV. ORG ANOTNIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

GÓMEZ TÉVEZ, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. ''Mamá no murió, simplemente se mudó al corazón de los que la amamos y se mantiene en nuestra memoria''. Descansa en paz madre querida y ruega por los que quedamos. Tu esposo Carlos, tu hija Claudia, hijo político Antonio, nietos: Flavia, Patricio, Mauro, Jorgito, bisnietos: David, Lara y Elias, invitan a la misa que se oficiará el Domingo 06/10/19 a las 9 hs en la Capilla de Nuestro Sr. de Los Milagros de La Falda.

SANTILLÁN, VÍCTOR JOSÉ TOMÁS (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/18|. Tu esposa Kuky y tus hijas Silvia, Susana y Viviana invitan a la misa a realizarse en la parroquia Santiago Apóstol, hoy a las 20,30 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CONDORI HINOJOSA, WILFREDO Ing (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Guillermo Mena, su esposa Zoraida e hijos Gustavo, Jorgelina, Valeria, Alexa y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Acompañan a su esposa e hijos en tan irremediable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.Quimilí.

JUÁREZ DE ARTAZA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su esposo Hugo Artaza, sus hijos Victor, Guillermo, César y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ DE ARTAZA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Su hijo Guillermo, su esposa Micaela, sus nietos Alejandro y Macarena, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE ARTAZA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Sus hermanas Tita, Ricuri, Teli, Chachi, Sandra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ DE ARTAZA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Sus cuñadas Transito López de Artaza, sus hijos Kiko, Placido, Andrea, Analía, Franco y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ DE ARTAZA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo. Sus cuñados Sixto, Nelson, Etelvina, Elda y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRIGUEZ ANA MARÍA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Néstor Humberto Salim y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la compañera y amiga Zulma y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías

RODRIGUEZ ANA MARÍA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Compañeros de trabajo del Registro Civil de Frías, de su hija Zulma, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SAYAGO MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hijos Juan, Liliana y Mariza, h. pol Olga y Daniel, nietos bisnietos, Piqui y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio de Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162, TELEFONO 4219787

Invitación a Misa

VARAS, ÁNGEL RAÚL (Chochín) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Hoy 4 de octubre fue el día más doloroso de mi vida, no puedo explicar en palabra lo que sintió mi corazón. Cuando uno tiene una pérdida de un ser tan amado, hermano querido te extraño mucho, sé que físicamente no te veré más pero vivirás eternamente en el recuerdo de tus hermanos, hijos, nietos y bisnieto. Dios dale el descanso eterno. El día 6 de octubre 2019 se oficiará una misa en su memoria a las 19 hs. En la iglesia Nuestra Sra. de la Merced, Pozo Hondo, Dpto. Jiménez. Sgo. del Estero.

Agradecimientos

Recordatorios

VARAS, ÁNGEL RAÚL (Chochín) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. ¡En casa momento es difícil aceptar no volver a verte y disfrutar de tus anécdotas, que tanto nos gustaba escuchar y reírnos! Algo que me gustaba es verte bailar tu tango preferido. Siempre presente en mi corazón Chochín Varas. Tu hija, nietos y bisnieto.