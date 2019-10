Jorgito Moliniers abandonó la pista del Bailando, furioso porque no lo salvaron

05/10/2019 - 11:38 Pura Vida

Un bochornoso episodio tuvo lugar anoche en el Bailando 2019, cuando Jorgito Moliniers abandonó la pista enfurecido al ver que no lo habían salvado en el duelo y que tenía que ir al teléfono.

Anoche se bailaba el duelo de rock nacional y había tres parejas sentenciadas: Fede Bal y Lourdes Sánchez, Karina "La Princesita" y Damián García y Mariela Anchipi con Jorgito Moliniers. El jurado debía salvar a una sola pareja y se decidió por la primera.

Te recomendamos: Murió un bailarín de "ShowMatch"

Mientras Marcelo Tinelli felicitaba a la esposa del "Chato Prada" y al hijo de Carmen Barbieri, Moliniers se fue del estudio. "Lamentablemente se fue Jorgito Moliniers. Quedan por un lado la Chipi y... bueno, se fue Jorgito Moliniers.

"No entiendo la actitud de Moliniers. Se fue corriendo como si tuviera ganas de ir al baño. Se fue. Salió corriendo. Sorprende. Vamos a tratar de convencerlo de que vuelva. a ver qué pasó. No tengo ni idea. No entiendo. ¿Estaba enojado?", agregó molesto.

Te recomendamos: Lizy Tagliani armó un trío con Jorgito y Muriega

Finalmente, Karina y Damián García se quedaron con el 77.10% de los votos. Mariela Anchipi manifestó su enojo y pidió a la gente que colabore con su sueño.

Después de ese ritmo comenzará una etapa de duelos ya que por primera vez los participantes se enfrentarán de a pares en la pista.