Para la UIA, “los primeros años del gobierno que viene van a ser muy duros”

05/10/2019 - 22:29 Economía

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, adelantó que “los primeros años del gobierno que viene van a ser muy duros”.

“El próximo gobierno va a tener que ser de consenso entre todos los partidos políticos, los primeros años que vienen van a ser muy duros”, sostuvo en declaraciones a CNN Radio.

Acevedo afirmó que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, “tiene empatía con el plan que le presentamos”.

Opinó además que “el que va a mandar en el próximo gobierno va a ser Alberto” aunque admitió que “a los industriales nos gustaría saber cómo va a ser la relación entre Alberto y Cristina. No le tenemos miedo a Cristina, pero no sabemos cómo se va a estructurar el Frente de Todos”, explicó al programa ‘Digamos todo”.

Sobre las próximas medidas de un eventual gobierno de Fernández, el titular de la UIA dijo que “está buscando que las empresas no tengan ganancias extraordinarias y eso va a requerir un acuerdo” y que “vamos a necesitar más medidas de fondo además de un acuerdo de precios y salarios”. Entre esas decisiones, mencionó que la reforma laboral “es uno de los temas que está dando vuelta en la agenda”. Respecto del bono extraordinario de $5.000, de carácter no remunerativo, concluyó que “hay muchas empresas que hoy no pueden darlo”.