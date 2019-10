Lisandro Alzugaray, el mejor de la cancha

06/10/2019 - 03:44 Deportivo

Central Córdoba logró su segundo triunfo consecutivo al golear a San Lorenzo por 4 a 1 y el primero fuera de casa en la Superliga. Eso se dio gracias a un excelente encuentro en todas sus líneas, pero el “Ferro” tuvo un abanderado y fue el mediocampista Lisandro Alzugaray. El equipo también tuvo otro puntos altos como la actuación de Juan Galeano, la seguridad de Jonathan Bay en la defensa y Gervasio Núñez también complicó al Cuervo en el propio Gasómetro.

Diego Rodríguez (6): fue un partido tranquilo para el “Ruso”. El arquero no fue exigido en demasía, pero cuando tuvo que responder lo hizo de manera segura. En el gol, no tuvo mucho para hacer.

Cristian Díaz (6): el ex Newell’s prácticamente anuló a Ángel Romero. Si bien no pudo proyectarse mucho, anuló el lateral derecho.

Nicolas Correa (5): el “Coto” controló bien a Nicolás Blandi y se mostró firme en el juego aéreo. Sin embargo en la única que el uruguayo falló, llegó el gol del rival. No pudo despejar bien un centro y su rechazo quedó corto para la entrada de Pittón.

Francisco Manenti (6): el marcador jugó este partido por la lesión de Nani y cumplió. Se mostró firme en la marca y perdió pocas veces. En el juego área ganó y por abajo nadie lo superó.

Jonathan Bay (7): el cordobés estuvo impecable. En la marca no tuvo fallas y sus constantes proyecciones fueron un dolor de cabeza para San Lorenzo porque no pudieron contenerlo, ni tampoco lograron ganar por su lugar.

Ismael Quilez (6): el ex Colón jugó ayer como mediocampista y lo hizo bien. Adelantado unos metros más de lo habitual, cumplió con su tarea.

Cristian Vega (6): San Lorenzo pobló la media cancha con jugadores de buen pie, pero no logro hilvanar dos jugadas seguidas. Eso se debió al trabajo silencioso que hizo el “Kily” en esa zona. No dejó jugar a Belluschi y cuando no tuvo la pelota colaboró con la marca en la defensa.

Juan Galeano (7): el bonaerense, al igual que en el partido ante Godoy Cruz fue clave. Distribuyó bien la pelota en la transición de defensa a ataque y habilitó de buena manera para que Herrera quiebre el empate.

Lisandro Alzugaray (9): “Licha” fue la clave para el “Ferro”. Con su juego vertical complicó a San Lorenzo en el mediocampo y cuando pasó al ataque lo hizo con personalidad. En su primer gol definió con una marcada calidad y cerró la goleada con otra perfecta definición. Es una de las claves para Coleoni.

Gervasio Núñez (7): Jugó un buen primer tiempo. A pesar de dilapidar varias ocasiones, fue el que complicó al Cuervo. En el complemento, participó en el armado del segundo gol.

Jonathan Herrera (7): Se dio con el gusto y pudo gritar gol. Ante Godoy Cruz había errado mucho y ayer en la primera chance, lo concretó.

Marcelo Meli (7): el ex Boca entró bien en el juego. Reemplazó a Galeano y no solo aportó claridad, sino que también marcó un gol.

Franco Cristaldo (5): entró con el partido empatado y a pesar de no lucirse aportó su juego.

Facundo Melivillo (5): jugó pocos minutos, pero participó en el tercer y cuarto gol del “Ferro”.