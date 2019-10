Un Boca lleno de dudas le ganó con lo justo a Defensa y Justicia

06/10/2019 - 21:53 Deportivo

Por la fecha 9 de la Superliga Argentina de Fútbol, Boca venció ajustadamente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y se consolidó como el único líder del torneo. El “Xeneize” demostró que está de pie tras la derrota ante River, por la Copa Libertadores, y sumó un triunfo que sirve más desde lo anímico.

Desde el inicio del encuentro los dirigidos por Gustavo Alfaro coparon el medio campo y llegaron sobre el área del “Halcón”, sin embargo, se fue diluyendo con el correr de los minutos. El único gol del partido llegó a través de Agustín Almendra, quien aprovechó un error en la defensa del local para abrir el marcador.

En el complemento, el local comenzó a ganar terreno y pudo haber alcanzado el empate de no ser porque Lisandro López sacó el balón en la línea. La visita comenzó a desordenarse y si bien tenía el balón, no sabía qué hacer con él, por lo que no pudo llegar con claridad sobre el arco de Ezequiel Unsaín.

Sobre el final, el "Xeneize" se quedó con uno menos tras la expulsión de Julio Buffarini.

Con esta victoria, Boca se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la Superliga, sin embargo, la mente de jugadores, cuerpo técnica e hinchas está en el partido de vuelta, en La Bombonera, donde deberá levantar el 0-2 ante un River que vive su mejor momento.