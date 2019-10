Agustín Canapino ganó la primera cita en Mendoza

06/10/2019 - 04:17 Deportivo

El bonaerense Agustín Canapino (Chevrolet) se impuso ayer en la primera carrera final del fin de semana que se disputó en el Autódromo de la ciudad de San Martín, Mendoza, por la novena fecha del calendario anual de la categoría automovilística Súper TC2000.

El piloto arrecifeño dominó las 11 vueltas al trazado mendocino, tras lograr la pole position. Canapino recorrió la distancia en 17m. 08s. 106/1000.

La segunda colocación quedó en manos del local Bernardo Llaver (Chevrolet), a 5s. 934/1000, mientras que tercero se clasificó el entrerriano Mariano Werner (Fiat), a 7s. 416/1000.

El bonaerense Mariano Altuna (Toyota), oriundo de Lobería, se ubicó cuarto, a 7s. 991/1000, mientras que el santafesino Facundo Ardusso (Renault) se situó quinto, a 8s. 190/1000.

Por su lado, el líder del campeonato, el bonaerense Matías Rossi (Toyota), llegó en la décima posición y continúa arriba en la clasificación, con 126 puntos, seguido por Leonel Pernía (Renault), con 117.

En tanto que hoy se desarrollará la segunda final, a partir de las 12, a 27 vueltas.

En tanto que el vencedor de la carrera, no ocultó su felicidad en el cierre, en donde expresó que fue una prueba más que interesante.

“La verdad que fue una carrera más que interesante, en donde por suerte pude terminar en punta para ganar valiosos puntos pensandonen el campeonato”, dijo.

Enseguida agregó:”La idea es no relajarse, al contrario, seguir acelerando para poder lograr mañana (por hoy) una nueva victoria. No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Quiero agradecer a todo el equipo que me entrega un auto bárbaro para poder ser competitivo en la pista. Ahora vamos a celebrar este triunfo y luego vamos a pensar en la carrera de mañana (por hoy7)”, aseguró un entusiasta Canapino que se tiene fe.