Pons: “No se puede avanzar porque el Estado no cumple con lo que establece la ley”

06/10/2019 - 04:33 Santiago

Ana Pons, que tiene un hijo que es tratado con aceite de cannabis por epilepsia, lamentó que no se pueda avanzar con todo lo que tiene que ver con facilitar el acceso al tratamiento a toda la población, “porque el Estado no se hace cargo de lo que establece la ley”.

“La ley plantea que todo tiene que estar financiado y autorizado por el gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Salud, pero no ha cumplido con nada, no aportó el presupuesto y estamos muy complicados en todo, porque se habló mucho y a nosotros se nos ha complicado todo”, enfatizó la mamá santiagueña, referente de Cannabis Medicinal Argentina (Cameda).

Dijo que pese a que “hoy está todo muy difícil”, destacó que “hay muy buena voluntad de parte de la gente de Anmat, tratando de solucionar el tema, pero estamos todos coartados por la inacción del Estado”.

“Los compromisos que la ley establece y que debe cumplirlo el Estado, no se han cumplido. Uno de los puntos dice que debe aportar el presupuesto y la supervisión de la plantación, y los organismos encargados de controlar son el Inta y el Conicet, pero y estos no han hecho absolutamente nada, no han recibido instrucciones al respecto ni el financiamiento necesario”, explicó.

Recordó que, según los últimos informes de la Anmat, en el país hay 1.500 pacientes que utilizan el aceite medicinal.

El incumplimiento de la ley por parte del Estado, también representa un riesgo porque no hay control de lo que se vende tanto en farmacias como a través de las redes sociales.

“En Santiago hay muchísima gente que está comprando cualquier cosa y en cualquier lugar, precisamente porque no se termina de organizar todo según lo establece la ley”, lamentó.