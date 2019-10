FÚNEBRES | 7 de octubre de 2019

07/10/2019 - 01:07 Funebres

- Marta Graciela Romero

- Julián David Farías (Nva. Francia)

- Federico Alberto Trejo

- Lilia del Carmen Martínez

- Claudio Alejandro Coronel

- Lidia Mercedes Ojeda (Lavalle)

- Cristian Ricardo González (Dpto. Silípica)

- Sandra Marcela Medina

- Roberto Gerónimo Acuña (Beltrán)

- Olga Ramona Tévez (La Banda)

- Laurentina Díaz

- Marta Lauriana Ferreyra

- Darío Exequiel Véliz (La Banda)

- Francisco Darío Coronel (Nva. Francia)

- Luis Arcángel Banuera

- Hilda Fernández de Vittar

- René Lindor Cáceres (Bs. As.)

BANUERA, LUIS ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Su esposa Genuaria Suárez, sus hijos Sanora, Silvia, Miriam, Roberto, Domingo, hijos políticos Luis, Ramón, Julia, Silvia, Daniel, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumadosen el cementerio Santa María. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Mario Álvarez, Quique Villalba, Osiris Faccio, Ruber Ovejero Singer, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Roberto Roldán, Ramón Negro Gallardo, Raúl Suárez, Ing. Rodolfo Ibáñez, Arq. Rodolfo Nuñez, Valentín "Yacaré" Suárez, Silvio Orellano, José Cordero, Gringo Corona, Atilio Esperguín, Carlos "Tito" Pérez, Carlos Obaj participan con dolor el fallecimiento del hermano del querido Pepe, ex-directivo de Club Atlético Mitre.

CÁCERES, RENÉ LINDOR (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 6/10/19|. Su hermana Gladys Cáceres, su cuñado Manuel, sus sobrinas Marcia, Romina y Natalia Loto participan con mucho dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el día martes 8 de octubre en el cementerio de Colonia San Juan, Dpto. Figueroa. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMPANA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Fallecíó el 3/10/19|. "Que brille para Juan la luz que no tiene fin". Félix Lezana, su esposa Reina Rebullida, con sus hijos Rodrigo y Gonzalo, acompañan con cariño a Sonia Campana y Daniel Gallardo en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia Olivera, Agustin y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejon e Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CLAUDIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Sus hijos Ramón, Cnthia, Rocio, Guadalupe, Ernesto, Alejandro, Miguel, Gabriel; sus hermanos Héctor, Mariela, ,José, Belén; su madre María Encarnación y su esposa Verónica; su nieto Ramiro participan su fallecimiento.Sus restos son velados en la empresa Santiago Rivadavia 323. Serán inhumados hoy 15 hs en el cementerio Parque el Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, FRANCISCO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su esposa Noemí, su hijo Sebastián, sus padres Rafucho y Marciana, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16hs en el cementerio de la zona. Casa de duelo Nueva Francia, Dpto. Silipica. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, LAURENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Sus hijos Gloris, Gladis, Guillermo, Angélica, Laurentina, Estela, Silvia y Ángel, h pol Hugo, Félix, Ana, Sara, Juan y Edelmira, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 15.00 hs en el cementerio de Santa María Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

FERREYRA, MARTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hijos Aldo, Chuco, Pato, Juan, Gachy, hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARTÍNEZ, LILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus hijos Didí, Cristi y Claudia, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y nietos políticos participan con dolor su partida. Sus restos fueron inhumados a las 15hs en cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIAS REALIZAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, LILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Carlos Galván, su esposa Justina Herrera, sus hijos Luis, Mónica e Ivana, sus hijos políticos Viviana Sauco y Martín Murillo, sus nietos Juan Martín, Paloma y Amparito participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga Lilia. Ruegan a Dios, nuestro Padre, les de a su amada familia una cristiana resignación.

MEDINA, SANDRA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su esposo Claudio Domínguez, su hijo Agustin Domínguez, su madre Lidia Ibarra, sus nietos, hermanos, cuñados y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio privado Parque de la Paz .Cob. Hamburgo Cia. De Seguros S.A.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|.Juan Carlos Tauil y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, CELIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sus hermanas Nora, Silvia, sus sobrinos y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS, CELIA LILIANA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Hoy te despedimos con tristeza, con la seguridad que Dios te recibirá en sus brazos para el descanso eterno. Vivirás en nuestros corazones". Tu madrina Aida Angélica Lastra y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Sus hermanos Mario, Daniel, Julio, sus hijos Brenda, Mauro, sobrinos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ROMERO, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Fuiste a la Casa del Padre al encuentro con los tuyos". Sus tíos Fidelina y Oscar, sus primos Dra. Romina y Lic. Noelia Cortez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Graciela Sánchez y familia, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROMERO, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Mariano Leiva, Belén Giuliano y su hija Lucía participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su querido amigo Patito y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMERO, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Juan Bautista Leiva y flia. participan su fallecimineto y expresan sus condolencias a su querido amigo Patito y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

ROMERO, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Ricardo Beltrán y flia. y Carlos Roberto Beltrán y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Patito en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALAS, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Su hija Pablina Antonia Sánchez de Luna, nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de San Pedro de Gusayán, SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su esposa Elsa Occhiuzzi, participa con profundo dolor su fallecimiento." Caminante no hagas ruido, que mi esposo se ha dormido en los brazos del Señor " .

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus tíos José Rodolfo Trejo, Lidia Z.. Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus tíos Marino Argentino Trejo y familia, Ramón Aníbal Trejo y familia, participan con dolor el fallecimiento de su sobrino Fede y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, FEDERICO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus tíos Daniel Prados y María Nilda Trejo, sus primos Pablo y flia; Ariel y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus amigos Juan Carlos Gómez, Blanca Pellene y Julio Esteban Gómez Pellene, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, FEDERICO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Tus hijos del Corazón; Carolina Peralta Occhiuzzi y Guillermo Rivero, Nicolás Peralta Occhiuzzi y María José Peralta Occhiuzzi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, FEDERICO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Luis Cerúsico y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. "Dice el Señor, yo soy camino, la verdad y la vida; el que vive y cree en mí, aunque muera vivirá y, todo aquel que vive y cree en mí no moriá jamás". Los compañeros de promoción 1973 del Colegio San José participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querido e inolvidable amigo y compañero Fede Trejo. Te llevaremos eternamente en nuestro recuerdo y no buscaremos entre los muertos al que está vivo. Nos unimos en profunda oración para rogar para tu eterno descanso. Por la misericordia de Dios, Fede descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín lamentan profundamente la partida del estimado Federico y acompañan a su esposa y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELIZ, DARIO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su esposa Carla, su hija Julieta, su madre Sandra, su hno Jonatan, sus tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16:30hs en el Cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YBARRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus compañeros del Banco Nación Mónica Salas, Roxana Barmen, Alejandra Rodríguez, Ingratta Roxana, Pelliene Emilio, Mónica Bravo, Analí Acosta, Miguel Vega y César Tiberi participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. Hoy se cumple un año de tu partida hacia el Reino del Cielo. Dios te eligió a ti porque fuiste una persona de bien. Te extrañamos tanto que nos cuesta transitar en esta vida sin tu presencia. Fuis te un ser adorable, digno en lo que manifiestan en estas líneas. Querido Julio, tu compañera Lola y toda la familia Padilla, que nunca te olvidarán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30hs en la Iglesia San José de Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

LOPEZ, MARIO ANDRÉS. (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/12|. De Loreto; No pienses que me he ido. Si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Vives con nosotros y con amor te recordaremos. Tu esposa Blanca Manzur, tus hijas Claudia y Mimí y tu nieto Santiago. Te recuerdan con Cariño y elevamos oraciones en tu querida memoria.

SABALZA, SUSANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. No existe tristeza en el cielo ni llanto ni amargo dolor. No hay corazón angustiado donde reina el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte jamás aparecen allá. El sol en su gloria esplendente derrama su luz celestial. El grupo de amigas del Colegio del Centenario, siempre te recordaremos: Marga, Gloria, Myriam, Silvina, Marcela y Yoli.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

TÉVEZ, OLGA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su esposo Serafín Barraza, sus hijos Serafina, Claudia, Pedro, Néstor, Ana y Gisela, h pol, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ACUÑA, ROBERTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Sus hijos, Rosa, Fiama y Rubén, sus hermanos Gladis y René, h pol, nietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio de Beltrán. Cob. Norcen SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FARÍAS, JULIÁN DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su madre Mercedes Cruz, sus hermanos Natali, Rosina y Tatiana, sobrinos, Valentina y Josefina, cuñados y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17.00 hs en el cementerio de Nueva Francia. Dpto. Silipica. Cob. Uatre Osprera. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162, TEL.4219787.

GONZÁLEZ, CRISTIAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus padres Clarisa Coronel y René González, sus hermanos Juan, Natali y Hugo, tíos, primos, amigos, vecinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de El Simbol Dpto. Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL, 4219787.

OJEDA, LIDIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Sus hermanos Mari, Pirina y Clarisa, sobrinos, Chochi, Martín, Gabriela, Juampi, Dani, Gastón, su cuñada Lina participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. de Lavalle. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

LEZCANO, EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. Las familias Lescano y Gerez de esta ciudad agradecen al Dr. Daniel Clemente González por la atención solidaria y desinteresada a la paciente (hoy extinta) Sra. Emma Lezcano de Gerez durante su tratamiento. Gestos como éstos brindados por el Dr. González son dignos de destacar e imitar. Clodomira.