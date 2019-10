Eva de Dominici y Eduardo Cruz fueron papás de un varón

07/10/2019 - 16:56 Pura Vida

En las últimas horas, Eva de Dominici dio a luz a un niño, fruto de su relación con el productor de música español, Eduardo Cruz, hermano de las afamadas actrices Mónica y Penélope Cruz. El alumbramiento tuvo lugar en la cuidad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

El niño llegó a este mundo rodeado de familiares y amigos. Su nombre es Cairo y pesó 2,800 kilos. Eva había llegado a la clínica el sábado por la noche con fuertes contracciones y ya en trabajo de parto.

La hermana de la actriz nacida en la localidad de Avellaneda, anticipó la noticia a través de sus historias de Instagram. “Chusmeando. Adivinen quién está por ser tía”, aseguró en un video grabado en el pasillo de un hospital.

La actriz argentina había decidido tomarse un descanso en su carrera para dedicarse de lleno a su hijo, sin embargo, en los últimos meses dedicó parte de su tiempo a promocionar una línea de trajes de baño “sin género ni estereotipos”, con diseños que realizó junto a su hermana.

Eva y su pareja viven en el estado de California y si bien ha tratado de mantener su relación en un bajo perfil, en su cumpleaños número 24 publicó una foto con su novio.

“Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente”, dijo De Dominici.

A pesar de haber hecho pública la relación, tardó en confirmar que estaba embarazada. “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”, declaró en una nota con la revista Gente.

En la entrevista se mostró sorprendida porque en Estados Unidos le dieron la opción de de “continuar, abortar o dar en adopción”. Y agregó: “Yo estoy siendo madre porque lo deseo. Y así tiene que ser”.

Este bebé es el primer hijo tanto de Eva como de Eduardo y Penélope ya se había mostrado muy emocionada por la llegada de su segundo sobrino. “Estoy muy emocionada de volver a ser tía. Ver crecer a la familia es lo más maravilloso del mundo”.