Se emborrachó y abandonó el auto en medio de una cancha de rugby

07/10/2019 - 18:14 Deportivo

El San Isidro Club se consagró campeón del Top 12 de la URBA y lo festejó con una fiesta sin precedentes. Al día siguiente, se iba a jugar un partido de las divisiones inferiores y se encontraron con que alguien dejado abandonado su auto en el campo de juego.

La fiesta se llevó a cabo en la sede central del club y en la noche del sábado se festejó el título obtenido por primera vez en 8 años tras derrotar a Belgrano Athletic por 22 a 19.

El club organizó una fiesta para 2.000 personas. Los asistentes debían pagar su entrada y el derecho de admisión era muy estricto: sólo podían ingresar personas muy cercanas al club. La Cancha 2 se habilitó de forma extraordinaria para poder estacionar los vehículos, algo que se había hecho con anterioridad.

En la mañana del domingo, el campo de juego debía ser usado por los jugadores de la categoría Menores de 15 años del SIC y el club CUBA, pero cuando llegaron al lugar se dieron con un Renault Clio vacío, cerrado con llave y con el freno de mano puesto.

Los asistentes al partido recorrieron el club buscando al dueño del auto, sin embargo, no pudieron encontrarlo. Ante la posibilidad de perder los puntos, decidieron romper el vidrio para mover el auto por sus propios medios. Finalmente, el auto fue ubicado a un costado del campo de juego y el partido esperó un poco más tarde de lo habitual.

Poco después, la dueña del auto, se enteró de lo sucedido. Aparentemente, es una jugadora de hockey del SIC y se mostró sorprendida por que había pasado.

“Che, escuchá, ayer en la fiesta usaron como estacionamiento la cancha de rugby. Nada, yo lo estacioné ahí, dejé el auto y me vine a dormir. Y nada, recién me acaban de llamar y me dijeron que me rompieron el auto para poder moverlo porque había un partido de rugby”, le contó la mujer en un audio a su amiga.

Y agregó: “Me da mucha bronca porque fue todo al revés. Yo no me volví en el auto porque sabía que iba a tomar. Yo ya había pensado dejarlo en el SIC porque siempre lo dejo en el SIC”.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, desde la Secretaría del Club se comunicaron con la dueña del auto y le habría informado que se encargarían de los daños en el automóvil.