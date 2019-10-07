×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de octubre de 2019

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 21:25 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO ANUAL: VÉLEZ SARSFIELD

VS. CENTRAL ARGENTINOS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS

VS. ALTE. BROWN

20.00 SÚPER FÚTBOL VIVO

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. LIBERTAD - VIVO

00.00 PASIÓN POR EL TURF

00.30 PODIO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.41 LAS BRUJAS DE EASTWICK

10.04 AMIGOS DE MÁS

11.55 FRANKENWEENIE

13.28 COMO PERROS Y GATOS

15.11 REY DE CORAZONES

16.56 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18.39 9

20.04 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

22.00 GAME OF THRONES - T. 7 - EP. 6 - BEYOND

THE WALL

23.19 GAME OF THRONES - T. 7 - EP. 7 - THE

DRAGON AND THE WOLF

TCM

06.49 LOST - T. 6 - EP. 9 - AB AETERNO

10.35 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 6 - JAMIE’S PARENTS

11.27 LOST - T. 6 - EP. 14 - THE CANDIDATE

15.10 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 6 - JAMIE’S

PARENTS

16.02 LOS SUPLENTES

18.06 MICKEY, OJOS AZULES

20.08 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

22.00 TERRENO SALVAJE

TNT

06.14 LAS INSOLADAS

08.02 LA MEJOR DE MIS BODAS

09.48 EL DIARIO DE LA PRINCESA

11.56 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR

14.18 DOS INÚTILES EN PATRULLA

16.17 EL PROTEGIDO

18.21 FURIA DE TITANES

20.13 FURIA DE TITANES 2

22.00 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

23.51 EL FRANCOTIRADOR

SPACE

06.33 LOS SAQUEADORES

08.17 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

10.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

12.04 CORAZÓN DE CABALLERO

14.32 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

16.17 UN DETECTIVE EN EL KINDER

18.21 HANCOCK

20.03 HOMBRES DE NEGRO

22.00 BEAST STALKER

CINECANAL

11.35 EL TRANSPORTADOR 2

13.10 LOS MILAGROS DEL CIELO

15.30 ÉXODO

18.10 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

20.05 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 EL JUSTICIERO

23.40 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LOS CABALLEROS DE LA CAMA REDONDA

23.45 LA NONA

 

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30

Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB,

LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y

MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE.,

SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER.

DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA

$50.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 11, A LAS 23, SALITRAL

CELEBRARÁ SUS 16 AÑOS

DE TRAYECTORIA.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA

ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON

WALTER FERREYRA Y CRISTIAN

STOLZMAN. “

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA

VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS

DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE

LAS 21.30, BAILE DE TANGOS

Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE

(3D)

AVENTURA (ATP)

08/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 )

08/10 -22:20 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

08/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs

(Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

08/10 -21:00 hs (subt)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

08 AL 09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA (ATP)

06/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs

(Cast) 19:30hs (Cast)

07 AL 09/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs

(Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

08 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO

2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE

ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI) CASTELLANO

2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40

- 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL: 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y

dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO: 13 Y 15 DE

NOVIEMBRE

CASTELLANO 2D 19:10

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.

Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

Otro día caluroso: la máxima llegará a 35º...

Pablo Orquera: “Lo que más cuesta es trabajar con la familia del...

Santiago Gallo: “Salí cuando acepté que tenía un problema”

Claudio Villarreal: “Hay que animarse a tomar el control”

Alejarse del consumo de drogas tiene un camino muy empinado, pero...

Lo último de Policiales

Frigorífico de Robles denunció el robo de 150...

Detienen a padre y madrastra por fuerte maltrato a una adolescente

Ingresaron a una vivienda, robaron una moto y la escondieron en el...

Pasará seis años en la cárcel por abusar de una anciana de 71...

Declinaron competencia en causa de abuso de una niña sucedido en...

Lo último de Deportivo

Los Pumas se despiden con un duelo importante

Mauro Cosolito: “Tenemos que ganar todos los juegos para tratar...

Olímpico quiere afianzar su liderazgo

Federico Vittar y una experiencia difícil de olvidar

Martel: “Todos tenemos el mismo hambre de gloria”

Lo último de Política

Estas son las boletas que estarán en el cuarto...

La Justicia Electoral reemplazó a 300 autoridades de mesa que pegaron...

En qué consiste el plan alimentario que presentó Alberto Fernández

Acuerdo con fundación española para fortalecer el turismo religioso

Refuerzan trabajo para posicionar a Las Termas en Europa