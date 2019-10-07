CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO ANUAL: VÉLEZ SARSFIELD
VS. CENTRAL ARGENTINOS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS
VS. ALTE. BROWN
20.00 SÚPER FÚTBOL VIVO
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. LIBERTAD - VIVO
00.00 PASIÓN POR EL TURF
00.30 PODIO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.41 LAS BRUJAS DE EASTWICK
10.04 AMIGOS DE MÁS
11.55 FRANKENWEENIE
13.28 COMO PERROS Y GATOS
15.11 REY DE CORAZONES
16.56 EL ENCANTO DE LA BESTIA
18.39 9
20.04 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
22.00 GAME OF THRONES - T. 7 - EP. 6 - BEYOND
THE WALL
23.19 GAME OF THRONES - T. 7 - EP. 7 - THE
DRAGON AND THE WOLF
TCM
06.49 LOST - T. 6 - EP. 9 - AB AETERNO
10.35 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 6 - JAMIE’S PARENTS
11.27 LOST - T. 6 - EP. 14 - THE CANDIDATE
15.10 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 6 - JAMIE’S
PARENTS
16.02 LOS SUPLENTES
18.06 MICKEY, OJOS AZULES
20.08 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
22.00 TERRENO SALVAJE
TNT
06.14 LAS INSOLADAS
08.02 LA MEJOR DE MIS BODAS
09.48 EL DIARIO DE LA PRINCESA
11.56 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR
14.18 DOS INÚTILES EN PATRULLA
16.17 EL PROTEGIDO
18.21 FURIA DE TITANES
20.13 FURIA DE TITANES 2
22.00 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
23.51 EL FRANCOTIRADOR
SPACE
06.33 LOS SAQUEADORES
08.17 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
10.06 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
12.04 CORAZÓN DE CABALLERO
14.32 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
16.17 UN DETECTIVE EN EL KINDER
18.21 HANCOCK
20.03 HOMBRES DE NEGRO
22.00 BEAST STALKER
CINECANAL
11.35 EL TRANSPORTADOR 2
13.10 LOS MILAGROS DEL CIELO
15.30 ÉXODO
18.10 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA
20.05 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 EL JUSTICIERO
23.40 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 LOS CABALLEROS DE LA CAMA REDONDA
23.45 LA NONA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30
Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)
*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB,
LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y
MAR.). ESPACIO INCAA $50
*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE.,
SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER.
DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA
$50.
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 11, A LAS 23, SALITRAL
CELEBRARÁ SUS 16 AÑOS
DE TRAYECTORIA.
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA
ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON
WALTER FERREYRA Y CRISTIAN
STOLZMAN. “
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA
VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS
DE SANTIAGO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE
LAS 21.30, BAILE DE TANGOS
Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y
GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE
(3D)
AVENTURA (ATP)
08/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs
(Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+13 )
08/10 -22:20 hs (subt)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
08/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs
(Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
08/10 -21:00 hs (subt)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
08 AL 09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs
(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)
22:10 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA (ATP)
06/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs
(Cast) 19:30hs (Cast)
07 AL 09/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs
(Cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
08 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO
2D 22:20
UN AMIGO ABOMINABLE
ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10
CASTELLANO 3D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI) CASTELLANO
2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40
- 22:40
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL: 17 DE OCTUBRE
CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y
dom) - 17:30
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO
- EL DORADO: 13 Y 15 DE
NOVIEMBRE
CASTELLANO 2D 19:10
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.