Santiago Gallo: “Salí cuando acepté que tenía un problema”

07/10/2019 - 08:04 Santiago

Salí de la droga aceptando que tenía un problema, que era un adicto. Cuando me di cuenta de que había caído muy bajo, entendí que necesitaba alejarme. Ya lo había intentado otras veces, por ello acepté el apoyo de mi familia y el que tenía que poner de mi parte.

Lo más bajo para mí fue haber perdido a mi familia, a mis amigos, quedar solo, y cuando sufrí mi segunda sobredosis me di cuenta de lo mal que estaba.

Por primera vez entré a una institución de ayuda y estoy convencido de que hice lo correcto.

Para salir es necesario tomar conciencia de lo que te está pasando; pedir ayuda y dejar que te ayuden, porque muchas veces, gente que me conocía y que no me conocía también, se ofrecieron a ayudarme y no los escuché. A mi propia familia no supe escucharla, no le di importancia, porque cuando uno está en ese ambiente, a uno no le importa nada.

Los primeros meses fueron muy difíciles por la abstinencia. Mi cuerpo dependía de lo que consumía, me enfermaba, me dolía la cabeza, el cuerpo, no podía dormir, porque había llegado a consumir las 24 horas, no había un momento en que estaba con los pies sobre la tierra.

Las terapias ambulatorias son el mejor camino para seguir, porque uno se enfrenta día a día con la realidad. No es lo mismo que estar internado porque se está aislado de todo y hay otro plazo para reintegrarse. Aquí se van haciendo las dos cosas, en la terapia me sentía contenido y volvía a mi realidad con las herramientas que me daban los operadores terapéuticos. Diez años me llevó salir. Me dieron el alta en ocho meses después de haber consumido por diez años.

Comencé a consumir a los 13 años, solo. Tenía muchos problemas familiares y quería escaparme de esa realidad. No quería darme cuenta de lo que estaba pasando, era mirar a otro lado. Pero cuando volvía a estar en mis cabales me daba cuenta de que todo seguía igual, y volvía a evadirme de esa manera.

Era muy chico cuando comencé con la marihuana, recién estaba entrando en la secundaria.

Yo vivía solo en una casa del barrio Almirante Brown, trabajaba. Cuando uno consume se aleja de la familia y de sus vínculos cercanos. Vivía solo y hacía lo que quería, y ese hacer lo que uno quiere te lleva a muchas cosas.

Poder soñar

Yo tenía sueños y todavía puedo decir que estoy detrás de ellos. Yo soñaba con trabajar en el campo. Iba a la Escuela de Agricultura de la Facultad de Agronomía, quería ser ingeniero agrónomo. Me gusta mucho el campo, las plantas, y aparte me gustaba la peluquería, quería ser barbero.

Hoy sueño muchas veces que tengo mi propia barbería. Estoy trabajando en un comercio que vende muebles de interior, pero todo lo que gano lo voy juntando para comprar los elementos para poner mi barbería. Quiero cumplir esa meta, ya que lo otro no lo he podido realizar. Es algo que lo veo en mis pensamientos.

En principio, a mi familia y a mis amigos les ha costado entender que estoy en otra etapa de mi vida. Al haberme visto de una manera y hoy verme de otra, es un pantallazo fuerte para ellos, y piensan si lo hago porque quiero cambiar, por beneficio propio, y tienen sus desconfianza después de tantos años de mentira, en las que muchas veces que dije que quería cambiar. Para ellos también es un día a día.

He sembrado buenos amigos en la Iglesia. Pero mis amigos del pasado no los he vuelto a ver. La mayoría consumía, y a los que no lo hacían, yo mismo los aparté por juntarme con los que eran adictos, porque creía que eso me hacía sentir parte de algo, pertenecer a un espacio. Pero nunca lo conseguía.

Siempre consumí solo, cuando tenía dinero compraba droga y me encerraba a consumir.