Claudio Villarreal: “Hay que animarse a tomar el control”

07/10/2019 - 08:01 Santiago

Pude salir del consumo de drogas cuando me dije a mí mismo que así no podía seguir. Estaba muy mal. Perdí todo lo que tenía. Perdía todo lo que conseguía. Se me vino abajo el trabajo independiente que tenía, atendía mal a la gente. Vendía todo lo que podía para consumir. Hasta que un día dije que no podía seguir así. Me separé de una sociedad, de una pareja después de diez años, y pude dar un cambio en mi vida.

El problema que tenía se lo plantee a mi pareja; le expliqué cual era mi situación, cómo me sentía. Pero a veces no todos los que están a tu lado saben acompañarte, o tienen miedo de hacerlo. La gente que te rodea, tu misma familia no sabe qué hacer, y no dice nada precisamente porque no sabe, y así sigue pasando el tiempo.

Entonces encontré Piedras Vivas, un lugar que te guía y te da herramientas para trabajar sobre la adicción y te enfocan desde lo emocional, lo físico y lo espiritual, que son los tres pilares de la recuperación. Cuesta mucho, y vas descubriendo cosas muy feas en ese mundo en el que estabas.

Yo pedí ayuda a una persona con la que tuve una relación muy larga y no la recibí. Y quien estuvo ahí para ayudarme fue mi madre, quién más puede ser sino una madre. Y así comenzamos por los hospitales hasta que llegué a la Fundación Piedras Vidas.

El infierno

Yo consumí diez años cocaína, podía haber accedido a la droga sintética como éxtasis, pero no llegué a ese punto, porque cuando estás en esto, lo que quieres es probar de todo, seguir consumiendo cosas. Ahora me río cuando escucho las cosas que se llegan a consumir. Cal consumieron algunos, hay gente que llegó a inyectarse savora. Yo busqué matarme, estuve muy mal.

Hoy, como persona me considero completa, en absoluto, buscando excelencia como ser humano en cada momento. He recuperado ganas, ilusiones, mis sueños.

He vuelto a mi deporte favorito que es el taekwon-do y tengo otra mirada con eso, tengo otro enfoque, porque al hacer un deporte de alto impacto uno se tiene que cuidar, más si te preparas para un evento, para una competencia.

Mensaje

Mi mensaje para los que están en este problema, es que la droga los hará sentir mal en cualquier momento; que busquen salir. Pueden acercarse a esta institución en la que tendrán asesoramiento, se trabaja con excelencia, tiene más de 10 años de trayectoria. No cuesta nada acercarse a un lugar donde se realiza un abordaje de este problema, animarse a tomar el control. Es posible.

En este proceso son muy importantes las personas que nos rodean. En este sentido, creo necesario advertir que hay que tener mucho cuidado con las personas con las que nos vinculamos.

Amistades

En el submundo de la droga no existen por ejemplo, los amigos. Los adictos no tienen amigos, tienen conocidos. Se llega a un punto en el que no sabes con quién estás, y muchos, cuando te ven con algo valioso, en cuanto te pasaste un poco te roban, para que ellos puedan seguir consumiendo después.

Este es un tema muy complicado. Los intereses son diferentes a los de un amigo, por eso estas relaciones se las toma con pinzas en el ambiente de quienes consumen.l