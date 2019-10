Pablo Orquera: “Lo que más cuesta es trabajar con la familia del chico adicto”

07/10/2019 - 07:55 Santiago

La recuperación de una persona adicta implica un proceso largo, en el que juegan numerosos factores, más allá del consumo en sí, que involucra principalmente a la familia del afectado, y del entorno, porque el objetivo final es que consiga reinstalarse en la sociedad.

Pablo Orquera, operador terapéutico en la Fundación Piedras Vivas, explicó que “cuando el chico reconoce que tiene un problema, que necesita ayuda y que quiere cambiar, lo que más nos cuesta es trabajar con la familia y con lo que lo atrae a la droga”.

“A un chico de 13 años se le acerca una jovencita y le dice que se quiere drogar con él, que tiene la droga, y le ofrece sexo. A esa edad, no tiene todavía la capacidad para discernir, están sus hormonas a mil y empieza a consumir. Si en ese momento se le pide que no se drogue, le va a costar mucho aceptarlo, porque sabe que cuando consuma va a tener sexo. Entonces, no sólo se pelea contra el consumo problemático”, graficó.

Dijo que “la familia cuesta mucho”, porque “hay papás que no asumen que ellos también necesitan terapia”.

“Hay diferentes tipos de conformación de familia y eso también complica, porque en los procesos apuntamos a restaurar todo. No digo que padres separados vuelvan a estar juntos, pero sí a tener una buena relación. Trabajamos con el adicto, con la familia y con el entorno social, porque ellos un día tienen que volver a insertarse”, amplió.

Acentuó el profesional que hay familias a las que cuesta “educarlas en valores”.

“Siempre les digo que si el pichón se cayó del nido, deben arreglar el nido para que no vuelva a caerse cuando lo pongamos de nuevo. No vamos a la casa a arreglar el nido, damos las herramientas para que ellos lo arreglen. Por eso las terapias de familia son aparte”, contó.

“El problema nuestro no es la droga, el adicto es una persona que no habla, (“a”, es negación, “dicción”, es hablar), y algo le pasó en la vida que no pudo hablarlo, o no tuvo con quién hacerlo. Hay muchas circunstancias que llevan al consumo, pero un alto porcentaje está en la familia. Por eso siempre apuntamos ahí”, concluyó. l