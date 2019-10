Gustavo Coleoni: “No puedo frenar la ilusión de la gente”

08/10/2019 - 01:26 Deportivo

“Estoy muy feliz por mi cuerpo técnico, porque laburamos mucho, estamos en todos los detalles. Por los jugadores también, que se han entregado al máximo y han confiado en nosotros. Por la familia ferroviaria misma que está viviendo un sueño y nosotros se lo estamos haciendo realidad”, así arrancó la charla de EL LIBERAL con Gustavo Coleoni, el entrenador de Central Córdoba que el fin de semana pasada fue tapa de todos los medios nacionales por la goleada 4-1 sobre San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

Desde Córdoba, después de ver la derrota de Talleres ante Almagro por Copa Argentina, compartiendo el infaltable mate con sus padres, Coleoni atendió el llamado de EL LIBERAL y habló de todo en un mano a mano sin desperdicios.

¿Te sorprende cómo cambió todo en tan pocos días?

Es parte del juego, es parte del fútbol. Me sorprendía que me pase a mí en este club después de todo lo que le he dado en cuanto a resultados y profesionalismo. Pero esto es fútbol y el hincha por ahí te alienta y a veces te da la espalda. Pero a mí no me pasa tanto eso, yo siento que el hincha apoyó, siempre estuvo cerca y estaba esperando este buen momento también.

Este receso por fecha Fifa justo ahora, ¿es bueno o malo?

Yo pienso que todo es bueno para seguir trabajando, les vino bien a los muchachos para ir a ver a sus familias, para disfrutar un poco de la vida también, esto los ha rejuvenecido. Siempre pienso en positivo y veo el vaso medio lleno.

¿Cuál es la sensación de un entrenador cuando todo lo que planifica en la semana sucede en el partido?

Me gusta que pase, me pasó muchas veces. Nosotros jugamos los partidos en la semana. Estoy feliz por eso, pero son ellos los que hacen la transferencia del laburo en la semana, son ellos los que ejecutan, los que aguantan la presión dentro de la cancha, los que dan un pase, los que se tiran al piso. Acá los protagonistas son ellos, más allá de que uno le anticipe las cosas.

¿Pero tiene otro valor por la jerarquía del rival?

Imaginate lo que es para nosotros ir a esa cancha y ver la cantidad de gente que fue a ver cuando San Lorenzo hacía el segundo y que mis jugadores se planten y tengan esa personalidad de ir a buscar el partido, no perder los duelos individuales, atacar los espacios que planeamos. Con el cuerpo técnico nos mirábamos y decíamos, qué lindo lo que están haciendo, están disfrutando desde el partido y haciendo lo que trabajamos.

Hasta la gente de San Lorenzo los aplaudió...

Fue un aplauso lindo, un aplauso grande. Son cosas que hay que disfrutarlas porque en la vida de un entrenador, son más las cosas feas que las lindas. Entonces cuando te pasa algo así de ganar y que la gente del equipo rival te aplauda de esa manera, la satisfacción es doble. Es el reconocimiento a un grupo de laburo que no tiene mediatización, porque ni saben cómo nos llamamos, pero aplaudieron que en función de lo que hicieron los jugadores dentro de la cancha.

¿San Lorenzo se equivocó al no tener un 5 de marca?

Creo que la virtud fue nuestra porque ninguno de los goles que hacemos está vinculado a si hay un 5 de marca o no. Si hubiera jugado Poblete, es un solo jugador, ¿que es Mascherano, Poblete? Y jugó Menossi, no jugó un pibe. Y Menossi en Tigre jugaba de 5. El mérito nuestro fue ése, hacerles ver la debilidad donde nosotros teníamos que atacar. Nosotros trabajamos mucho lo que hicimos, no fue casualidad. Trabajamos en juntar pase y atacar el espacio porque iba a estar abierto. Lo hicimos porque lo trabajamos y nos animamos a hacerlo. Si jugó Poblete, Cordero o Telch, no está vinculado con el triunfo nuestro.

¿Los subestimó Pizzi?

No me gusta hablar de subestimación del entrenador rival, más de uno de la jerarquía de Pizzi, que es recontra profesional. Sí tenemos que decir que los sorprendimos con el juego, no que ellos subestimaron.

Por fin se les abrió el arco...

¿Viste? Pero asimismo erramos un montón. Porque no es que llegamos cuatro veces e hicimos cuatro goles, llegamos diez veces e hicimos cuatro goles.

¿Qué cambió en Alzugaray para que pueda sostener lo bueno que insinuaba entrando 20 minutos?

Está en él, porque eso yo lo hablé con él. Le dije, maestro quiero que tengas luz propia, no quiero que seas un guiño del auto o una baliza. Tenes que tener luz propia y alumbrar fuerte. Yo quiero contar con vos pero tenés que mejorar esa faceta para ser mejor jugador, para que te de más virtudes como deportista. Y también tenía que preocuparse por ser un buen defensor cuando le tocara defender. Es un jugador muy para adelante y que le cuesta marcar, pero ya lo va a ir aprendiendo. El sábado ya se dio cuenta de que puede jugar 90 minutos.

¿Qué le dices ahora a la gente?

La gente tiene que seguir ilusionándose, soñando. Yo no puedo frenar la ilusión de la gente, yo tengo que seguir con los pies sobre la tierra y trabajar para darle lo mejor al club. Que tenga paciencia, que aliente y se ilusione, el hincha vive de eso. Pero yo tengo que pensar con mi cabeza y tomar decisiones.

El proyecto, el “verdadero” ascenso de Central Córdoba

“Los procesos llevan su tiempo. El ascenso de Central es el predio nuevo que está haciendo, son las seis categorías en la AFA, la buena estructura edilicia, la iluminación nueva, la sala de prensa, la reserva. Ése es el ascenso de Central, porque eso va a quedar. En lo deportivo, podés descender este año o el año que viene, pero ya queda la estructura armada y puedes volver a ascender cuando sea. Ése es el verdadero ascenso del club”, explicó Coleoni sobre su proyecto en Central Córdoba.

“Es un proyecto, por eso cuando hablaban de cuántos partidos nos quedaban, no tenían idea. El proyecto es todo, no es ganar o perder con la Primera. Cuando hablé con Pepe (Alfano) el proyecto del ascenso es armar un nuevo club, con un montón de cuestiones que hubo que hacerlo sobre la marcha”.

Para el “Sapo”, el buen momento de la Reserva (ganó los últimos tres partidos consecutivos) va de la mano con ese proyecto, pero explicó que el objetivo del equipo que dirige Calabró es otro. “El año que viene la reserva va a ser mejor todavía, porque va a haber más chicos jóvenes. Está bien que la reserva gane, pero es mejor que me de jugadores”, concluyó.l