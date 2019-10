Martel: “Todos tenemos el mismo hambre de gloria”

08/10/2019 - 01:39 Deportivo

Güemes vive un presente inmejorable en este Federal A. Viene de derrotar a Juventud Unida en Gualeguaychú el pasado domingo, lleva cuatro triunfos consecutivos y es el único puntero de la Zona A. Pablo Martel, entrenador del “Gaucho”, dialogó ayer con EL LIBERAL y se mostró feliz por el presente y por el funcionamiento del equipo. “Estoy muy contento por la victoria del domingo. Enfrentamos a un rival de cuidado, en una cancha muy complicada. Además de felicidad por el resultado y por esta racha ganadora para el equipo a uno, como entrenador, lo reconforta el trabajo del equipo. Se brindan siempre. Esto es mérito de ellos. Es un plantel que se entrena al máximo y que entendió el mensaje de lo que este cuerpo técnico pretende”, dijo el técnico santiagueño.

‘Estamos trabajando con los pies sobre la tierra. Con mucha humildad. Esto es partido a partido. Semana a semana. Hoy estamos punteros, pero esto es largo. Recién comienza. Todo es prematuro aún a la hora de hablar de posiciones en la tabla. Lo que no es prematuro, es hablar de funcionamiento y a mí lo que me deja conforme es que lo estamos consiguiendo”, aseguró Martel.

A su vez, el DT habló de las virtudes de este Güemes. “Las virtudes que encuentro en este Güemes son el trabajo y el convencimiento de defender una idea. Nos tocó comenzar el torneo perdiendo de local y eso hizo que ronden muchas dudas. Nosotros pretendemos que Güemes mantenga la categoría, que no pase sobresaltos en ese sentido. Aún en los peores momentos, este equipo defendió una idea. Las ideas se defienden en los peores momentos. Tuvimos siempre predisposición del grupo para trabajar y todo su esfuerzo. En este equipo hay humildad, profesionalismo e inteligencia. Aquí todos somos indios. Todos tenemos el mismo hambre de gloria”.

Por último, Pablo Martel aseguró: “Hay candidatos como Chaco For Ever, Boca Unidos o Sarmiento de Resistencia, que son rivales de peso, con un presupuesto importante. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar para seguir sacando puntos, que nos permitan no pasar sobresaltos con el descenso. Después iremos viendo para qué estamos. No nos consideramos menos que nadie”. l