Federico Vittar y una experiencia difícil de olvidar

08/10/2019 - 01:42 Deportivo

Hay cosas en la vida que sólo se pueden disfrutar una sola vez. Sea cual fuere el momento. Y para el atleta santiagueño Federico Vittar vivir la experiencia por primera vez del Spartathlon de 246 kilómetros entre las ciudades de Atenas y Esparta fue como tocar el cielo con las manos.

“Estoy más que satisfecho. Mi objetivo era terminar la carrera en un tiempo estimado y logré hacer todo el recorrido con 32 horas, con 29 minutos. Fui el tercer atleta latinoamericano en la clasificación general”, comentó Vittar cuando ayer visitó EL LIBERAL para expresar sus sensaciones sobre esta histórica y emblemática competencia en el mundo.

Vittar siempre estimó que podía andar por debajo de las 36 horas (el plazo límite para cumplir con todo el circuito) y lamentó que haya cometido el error de cambiarse las medias y las zapatillas en el kilómetro 196.

“Tenía ampollas en los pies. Había ido a Grecia en esta situación, pero no las sentía porque era como que ya estaba adaptado. Fue ahí que no me permitía trotar como yo quería. Lo hacía cuando podía e iba intercalando con la caminata. Nunca paré. A todo el recorrido siempre lo hice en movimiento”, comentó el atleta que durante la etapa previa había cumplido con una intensa preparación en Santiago.

“Llegué a hacer en total, 3.000 kilómetros. Me entrenaba en función del tiempo que disponía por razones laborales. Llegué a hacerlo toda una noche incluso antes de viajar a Grecia”, recordó.

El Spartathlon es una de las competencias de mayor exigencia física y mental en el mundo. Y así lo hizo saber Vittar.

“Cuando se dio lo del cambio de medias y zapatillas por las ampollas, venía muy bien en el tiempo y me quedan todavía 50 kilómetros de carrera. Para poder seguir había que aguantar la molestia en el pie y no rsignarse. Jamás se me cruzó por la cabeza abandonar porque venía incluso con un buen margen de tiempo ganado. A las ampollas las tuve que bloquearlas mentalmente”, afirmó el atleta que hoy siente mucho orgullo de ser el primer santiagueño en formar parte de este evento.

El Spartathlon es un ultramaratón en el que solamente pueden darse el gusto de correrlo 380 atletas de todo el mundo. Y en esta oportunidad, solo arribaron a la estatua de Leónidas en Esparta casi la mitad.

“La parte más difícil de la competencia es en la etapa de la montaña porque además te toca cruzarla de noche y con un trayecto bastante complicado. La verdad que me gustaría repetir la experencia en el 2020. Fue muy emocionante llegar a la estatua de Leónidas donde está el último control. Agradezco a la Subsecretaría de Deportes de la provincia por su colaboración”, finalizó.

Ahora participará en los 21 kilómetros de EL LIBERAL

Ya de regreso a Santiago del Estero, Federico Vittar piensa en su próximo objetivo: el medio maratón de 21 kilómetros del Diario EL LIBERAL.

“Ahora voy a descansar un poco para recargar energías y volver con los entrenamientos más intensos. Tengo pensado correr en los 21 kilómetros de EL LIBERAL y ojalá que todo pueda andar bien. Es una carrera a la que casi nunca falto. El año pasado no pude hacerlo por algunas cuestiones personales, pero este año voy a largar”, expresó Vittar sobre su próximo desafío.

Cuando volvió a hacer alusión al Spartathlon de Grecia, el santiagueño se mostró muy feliz y dijo que es un evento que conmueve durante su recorrido.

“La gente te espera en los pueblos y te ofrecen su apoyo. Los chicos te piden autógrafos. La organización estuvo perfecta”.l