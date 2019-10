Insólito: Después de un año del casamiento, sigue usando el vestido de novia en todas partes

08/10/2019 - 11:04 Mundo Web

Australia. Tammy Hall, de 43 años, decidió a amortizar el gasto del vestido de novia (por el que pago más de 1000 dólares) usándolo en toda ocasión, un año después de la boda.

Hall adoptó un estilo de vida anti-consumismo en el año 2016, luego de que un viaje a la India le hiciera abrir los ojos sobre cuanto consumimos como sociedad. Tras regresar a su casa, la mujer prometió no comprar ropa o calzado nuevo durante más de un año. Sin embargo, llegó el momento de casarse y se enfrento a un dilema desconcertante. Se tenía que ver bien el día mas importante de su vida, pero, ¿Cómo justificar gastar tanto dinero en una prenda que usaría solo ese día? Entonces, decidió hacer valer todo el dinero gastado. “Al final decidí que, si compraba un vestido de novia, me aseguraría de usarlo varias veces”, dijo Tammy. “Lo he usado para hacer cosas como jugar baloncesto, ir de pesca e incluso caminar por un cráter de lodo”.

“La primera vez que lo usé después de la boda fue para votar en las elecciones australianas a principios de 2019”, explicó la mujer de 43 años. “Desde entonces, ha estado en todo tipo de lugares. Llevarlo en el tren lleno de gente fue especialmente divertido, pero lo he usado para cocinar y hacer las tareas domésticas, jugar al fútbol, en el gimnasio, e incluso para cortar leña”.

Tammy contó que la gente la mira de forma extraña, pero que jamás recibió algún comentario negativo. Sin embargo, no le importa ya que usar el vestido varias veces fue la forma más estética en la que podía pensar para justificar el costo.

Ahora Hall cuenta que planea usar el vestido de novia en un viaje a Islandia, que hará con su esposo el próximo año.

