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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de octubre de 2019

- 21:17 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.45 ATRAPA A UN LADRÓN

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 COPA DEL MUNDO JAPÓN 2019 - RUGBY MASCULINO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. LIBERTAD (R)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 VOLVIENDO A CASA

07.41 YO MATO GIGANTES

09.40 A PRUEBA DE FUEGO

12.02 LA PERLA DEL DRAGÓN

13.52 AMIGOS DE MÁS

15.43 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

18.15 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 DOS BUENOS TIPOS


TCM

06.00 LOS COMEGUSANOS

07.26 LOST - T. 6 - EP. 14 - THE CANDIDATE

11.09 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 8 - EVERY GOOD BOY DESERVES FUDGE

12.01 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT

15.43 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 8 - EVERY GOOD BOY DESERVES FUDGE

16.35 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

18.14 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

19.59 TERRENO SALVAJE

22.00 CIUDAD DORADA


TNT

06.57 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

09.04 EL PROTEGIDO

11.04 EL PATRIOTA

14.06 FURIA DE TITANES

16.00 UN HOMBRE DIFERENTE

18.02 ZOOTRÓPOLIS

20.08 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO


SPACE

06.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

07.53 CORAZÓN DE CABALLERO

10.11 LOBO

12.14 EL VENGADOR DEL FUTURO

14.25 EL VENGADOR DEL FUTURO

16.32 HANCOCK

18.14 HOMBRES DE NEGRO

20.08 OPERACIÓN CACERÍA

22.00 SED DE VENGANZA

23.52 JOHN WICK


CINECANAL

11.45 EDDIE, EL ÁGUILA

13.35 EL PASAJERO

15.45 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO

FANTASMA

18.10 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

20.20 EL GATO CON BOTAS

22.00 GUERRA DE PAPÁS 2


VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 ASÍ NO HAY CAMA QUE AGUANTE

23.30 CÓMPLICES


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 11, A LAS 23, SALITRAL CELEBRARÁ SUS 16 AÑOS DE TRAYECTORIA.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*VIERNES 11, A LAS 22.30, SHOW DE MARTÍN “EL ZURDO” LÓPEZ.

*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE PUNTO CARAMELO. KARAOKE.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

 

CINES SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D)

AVENTURA (ATP)

09/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 )

09/10 -22:20 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

09/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

09/10 -21:00 hs (subt)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

09/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE

CASTELLANO 2D 19:10

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.


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