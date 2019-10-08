CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)
23.45 ATRAPA A UN LADRÓN
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 COPA DEL MUNDO JAPÓN 2019 - RUGBY MASCULINO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. LIBERTAD (R)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 VOLVIENDO A CASA
07.41 YO MATO GIGANTES
09.40 A PRUEBA DE FUEGO
12.02 LA PERLA DEL DRAGÓN
13.52 AMIGOS DE MÁS
15.43 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
18.15 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 DOS BUENOS TIPOS
TCM
06.00 LOS COMEGUSANOS
07.26 LOST - T. 6 - EP. 14 - THE CANDIDATE
11.09 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 8 - EVERY GOOD BOY DESERVES FUDGE
12.01 LOST - T. 5 - EP. 1 - BECAUSE YOU LEFT
15.43 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 8 - EVERY GOOD BOY DESERVES FUDGE
16.35 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
18.14 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
19.59 TERRENO SALVAJE
22.00 CIUDAD DORADA
TNT
06.57 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
09.04 EL PROTEGIDO
11.04 EL PATRIOTA
14.06 FURIA DE TITANES
16.00 UN HOMBRE DIFERENTE
18.02 ZOOTRÓPOLIS
20.08 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO
SPACE
06.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
07.53 CORAZÓN DE CABALLERO
10.11 LOBO
12.14 EL VENGADOR DEL FUTURO
14.25 EL VENGADOR DEL FUTURO
16.32 HANCOCK
18.14 HOMBRES DE NEGRO
20.08 OPERACIÓN CACERÍA
22.00 SED DE VENGANZA
23.52 JOHN WICK
CINECANAL
11.45 EDDIE, EL ÁGUILA
13.35 EL PASAJERO
15.45 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO
FANTASMA
18.10 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA
20.20 EL GATO CON BOTAS
22.00 GUERRA DE PAPÁS 2
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 ASÍ NO HAY CAMA QUE AGUANTE
23.30 CÓMPLICES
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINÉ)
*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50
*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 11, A LAS 23, SALITRAL CELEBRARÁ SUS 16 AÑOS DE TRAYECTORIA.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)
*VIERNES 11, A LAS 22.30, SHOW DE MARTÍN “EL ZURDO” LÓPEZ.
*SÁBADO 12, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE PUNTO CARAMELO. KARAOKE.
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE (3D)
AVENTURA (ATP)
09/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+13 )
09/10 -22:20 hs (subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
09/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
09/10 -21:00 hs (subt)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D)
AVENTURA (ATP)
09/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
09/10 - 22:00 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 22:20
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10
CASTELLANO 3D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 17 DE OCTUBRE
CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE
CASTELLANO 2D 19:10
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.