El terror y el suspenso vuelven a la grilla de Space

08/10/2019 - 21:26 Pura Vida

La noche de Halloween llegará a la pantalla chica con ciclos que sumarán terror y misterio a la programación. Así será, por lo menos, la oferta de Space, la señal que el jueves 31 de octubre, relanza su ciclo Into the Dark, con dos materiales no estrenados y repeticiones de títulos que estuvieron en pantalla anteriormente.

Ese jueves de “noche de brujas”, a las 22.00, Into the Dark pondrá al aire “Secretos oscuros”. Con disfraces de por medio, un grupo de estudiantes universitarios queda atrapado en un misterioso juego de mesa que revela sus más oscuros miedos y secretos. Los seis amigos son interpretados por Georgie Flores, Adelaide Kane, Paige McGhee, Jacques Colimon, Dylan Arnold y Evan Bittencourt.

El segundo episodio llegará a las 23.36, bajo el título, “El cuerpo (The Body)”, que hace foco en un sicario sofisticado, con una visión cínica de la sociedad moderna. Éste encuentra que su trabajo es más difícil cuando tiene que transportar un cuerpo en la noche de Halloween, pero todos se enamoran de lo que creen que es su disfraz de asesino; interpretado por Tom Bateman, con Rebecca Rittenhouse, Ray Santiago, David Hull y Aurora Perrineau como protagonistas.

Mientras tanto, en la madrugada del viernes, a la 01.10, llegará “Todo lo que destruimos (All That We Destroy), que cuenta la historia de una genetista quien teme que su hijo se esté convirtiendo en un asesino serial. Para esto crea un grupo de clones para curarlo de sus tendencias sicopáticas al permitirle revivir el asesinato de su primera víctima. Esta ficción tiene los protagónicos de Samantha Mathis, Israel Broussard y Aurora Perrineau.

Para finalizar, la jornada de terror, a las 02.49, se repetirá Into the Dark: Año Nuevo Macabro (New Year, New You). En la era de la obsesión por el cuidado personal, un grupo de amigas millenials hacen una noche de chicas en la víspera de año para reconectarse y recordar. Pero a medida que comienzan a reflotar viejos recuerdos deciden retomar un juego típico de fiesta: “Never, have I ever”, que trae al presente rencores y secretos que han estado ocultando. El reparto lo componen Carly Chaikin, Kirby Howell-Baptiste y Suki Waterhouse.