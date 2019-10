Narcos mejicanos secuestraron a la nieta de Rambo y estalló la guerra

08/10/2019 - 22:14 Pura Vida

Sylvester Stallone retoma uno de sus personajes más icónicos en “Rambo: Last Blood”, película que se estrenará mañana en los cines de Santiago y La Banda. En este filme, Stallone trabajó con los actores españoles Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta y Paz Vega, como también con los mejicanos Adriana Barraza y Marco de la O. Es la quinta y última entrega de la franquicia Rambo, en la que Stallone interpreta a John Rambo, aquel inolvidable veterano de Vietnam, que en esta oportunidad traslada la acción hacia la ciudad de México.

Después de haber vivido un infierno, John Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en su busca y se enfrenta a uno de los cárteles más despiadados de la zona.

En esa travesía descubre que tras su desaparición hay oculta una red de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de nuevo sus habilidades de combate.

La producción

En febrero de 2008, Stallone reveló que hacer una quinta película dependería del éxito de la cuarta película. Dijo que estaba “preparando una” y que sería “bastante diferente”. En marzo de 2008, contó que estaba “a mitad de camino” escribiendo Rambo V. Había adelantado que no sería otro filme de guerra, como los anteriores.

En febrero de 2009, el actor confesó que ya trabajaba con la quinta película, pero declaró que “el conflicto es si hacerla en EE.UU. o en un país extranjero”.

Finalmente, en agosto de 2009, Millennium Films dio luz verde a la película con Stallone escribiendo y protagonizándola. En ese momento, el argumento se centraba en Rambo luchando contra traficantes de personas y narcos para rescatar a una niña secuestrada cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

En septiembre de 2009, Stallone reveló que la película se titularía “Rambo V: The Savage Hunt” y que el filme se habría basado libremente en “Hunter” y se había centrado en Rambo liderando un equipo de élite de fuerzas especiales para cazar y matar a una criatura genéticamente modificada. Nu Image / Millennium Films lanzó un póster y una sinopsis de The Savage Hunt. En noviembre de 2009, se informó que la trama había vuelto a Rambo cruzando la frontera de México, para rescatar a una niña que había sido secuestrada.

En mayo de 2010, Stallone reveló que había “terminado” con el personaje, diciendo: “Creo que Rambo está muy bien hecho. No creo que haya más. Estoy seguro al 99%, lo iba a hacer... pero creo que con Rocky Balboa, ese personaje se completó en un círculo. Él se fue a casa. Pero creo que para Rambo emprender otra aventura podría ser malinterpretado como un gesto mercenario y no necesario. No quiero que eso suceda”.

En el Festival de Cannes de 2010, Millennium Films y Nu Image anunciaron Rambo V con pósteres y folletos. Después de una entrevista con Stallone para Ain’t It Cool News, en la que el director expresó su deseo de terminar con la franquicia.