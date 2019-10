Stallone: “Rambo no es sólo un veterano de Vietnam”

08/10/2019 - 22:13 Pura Vida

Sylvester Stallone, al presentar en México su nueva película “Rambo 5: la última misión”, aseguró que el filme “no es una declaración de lo que está pasando entre México y Estados Unidos, sino solo un escenario”.

La cinta narra la vuelta a la violencia de John Rambo, nacido al cine en 1982 con dirección de Ted Kotcheff, habida cuenta de la desaparición de su nieta al cruzar la frontera desde una localidad de Arizona a México, para concurrir a una fiesta juvenil.

Después de 10 años vuelve el icónico personaje del cine, a cargo de un actor de 73 años, en un largometraje dirigido por Adrian Grunberg, para contar una historia de actualidad, en la que se enfrenta con el crimen organizado.

La mexicana Adriana Barraza, quien interpreta a la esposa de Rambo, aseguró que aunque en el caso hay personajes antagónicos mexicanos, considera que otros papeles, como el suyo propio, “son mejicanos representados de una manera digna”.

“Es una historia universal porque todo el mundo entiende lo importante que es la familia”, añadió Stallone, mientras Grunberg dijo que Rambo “no es sólo un veterano de Vietnam”, ya que durante 40 años ha estado presente “en varios lugares y situaciones”.

Después de tantos años con Rambo, Stallone admitió que no es fácil vivir con él, pero está orgulloso de haber expresado parte de sí mismo a través de este personaje.

“Creo que todos los buenos actores tienen una marca única; pueden poner las cosas a un lado y usarlas cuando las requieren. Eso hace que un actor sea distinto”, dijo el reconocido intérprete.

“La película es un desastre”

La historia original del personaje, tal y como lo concibió el escritor David Morrell en su novela “First blood” (1972), en realidad era antibelicista. En ella, Rambo era la víctima de los horrores de la guerra y, sobre todo, de una América que, tras el fracaso en Vietnam, dio la espalda a los combatientes. Las críticas sobre la nueva cinta de Rambo no son favorables, como tampoco lo es la opinión que dio David Morrel, autor de First Blood, el libro que inspiró la saga. Morrel comentó en twitter: “Estoy de acuerdo con las críticas negativas de Rambo: Last Blood. La película es un desastre. Estoy avergonzado de tener mi nombre asociado a ella”.

En contraposición a las malas críticas que tiene, en oportunidad de ser presentada en el Festival Internacional de Cine de Cannes, la película protagonizada por Sylvester Stallone recibió muy buenos comentarios.