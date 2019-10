Unión Santiago y Central Córdoba repartieron victorias en la 6ª jornada

08/10/2019 - 23:00 Semillero

Unión Santiago recibió la visita de Central Córdoba, en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura que organiza la Liga Santiagueña para los torneos de las Divisiones Formativas.

Los cruces entre “tricolores” y “ferroviarios”, se dividieron en dos victorias para cada uno. Además de ese enfrentamiento, por la misma fecha se jugaron cerca de cuarenta partidos, en las cuatros categorías que intervienen en sus diferentes zonas.

Los resultados completos son los siguientes. Zona A. Sexta División: Comercio 0, Instituto Santiago 0; Unión Santiago 2, Central Córdoba 0; Villa Unión 0, Agua y Energía 1; Banfield 7, Yanda 1; Mitre Amarillo 3, Estudiantes 3.

Séptima: Comercio 2, Instituto Deportivo Santiago 0; Unión Santiago 0, Central Córdoba 1; Villa Unión 1, Agua y Energía 1; Banfield 2, Yanda 2; Mitre Amarillo 3, Estudiantes 1.

Octava: Comercio 1, Instituto Deportivo Santiago 0; Unión Santiago 1, Central Córdoba 0; Villa Unión 2, Agua y Energía 0; Banfield 1, Yanda 1; Mitre Amarillo 1, Estudiantes 1. Novena: Comercio 0, Instituto Deportivo Santiago 3; Unión Santiago 1, Central Córdoba 2; Villa Unión 1, Agua y Energía 2; Banfield 1, Yanda 3; Mitre Amarillo 1, Estudiantes 0.

Zona B. Sexta: Independiente de Fernández 2, Sarmiento 1; Independiente de Beltrán 2, Unión de Beltrán 3; Central Argentino 1, Defensores de Forres 1; Güemes 1, Sportivo Fernández 0.

Séptima: Independiente de Fernández 0, Sarmiento 2; Independiente de Beltrán 2, Unión de Beltrán 1; Central Argentino 1, Defensores de Forres 0; Güemes 6, Sportivo Fernández 1.

Octava: Independiente de Fernández 1, Sarmiento 0; Independiente de Beltrán 2, Unión de Beltrán 0; Central Argentino 1, Defensores de Forres 0; Güemes 2, Sportivo Fernández 1.

Novena: Independiente de Fernández 1, Sarmiento 0; Independiente de Beltrán 0, Unión de Beltrán 1; Central Argentino 1, Defensores de Forres 0; Güemes 0, Sportivo Fernández 1.

Próxima fecha

En la próxima fecha se estrenará el nuevo horario. Los partidos se iniciarán a las 7:30 y tendrán este orden:

Zona A: Instituto vs. Mitre Amarillo; Estudiantes vs. Banfield; Yanda vs.Villa Unión; Agua y Energía vs. Unión Santiago; Central Córdoba vs. Comercio.

Zona B: Sarmiento vs. Güemes; Sportivo Fernández vs. Central Argentino; Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán; Unión de Beltrán vs. Vélez; Mitre Negro vs. Independiente de Fernández.