Los Dorados arrasó y se consagró campeón en las categorías Sub 13 y 15

08/10/2019 - 23:04 Semillero

Los Dorados se consagró campeón en las categorías Sub 13 y Sub 15 del certamen de las Divisiones Inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol.

En la Sub 13 fue subcampeón Herrera El Alto y tercer lugar para Sebastián Legresti. Mientras que por la Sub 15 logró el subcampeonato 25 de Mayo y el tercer lugar fue para Belgrano.

Jornada

En los partidos que se jugaron el domingo en la cancha de Herrera El Alto, se registraron los siguientes resultados.

En la categoría Sub 13, Herrera El Alto goleó por 4 a 0 a Sector El Alto; en el Sub 15, Villa Balnearia le ganó por 1 a 0 a Sector El Alto; por el Sub 17, Herrera El Alto goleó por 6 a 0 y Villa Balnearia venció por 3 a 0 a Belgrano y por el Sub 19 Villa Balnearia doblegó por 1 a 0 a Belgrano.

Posiciones

Por el Sub 13, Los Dorados 25; Herrera el Alto 21; Legresti 18; Belgrano 13; Colonia Tinco 11; 25 de Mayo 10; San Martín 8; Sector el Alto 6; Villa Nueva 5 y barrio Adela 1.

Por el Sub 15, Los Dorados 18; 25 de Mayo 13; Belgrano 8; Legresti y Villa Balnearia 8; Colonia Tinco 2 y Sector El Alto 1.

Por el Sub 17, Los Dorados y Herrera El Alto 27; Villa Balnearia 24; 25 de Mayo 23; Legresti 21; Vinará 17; Sector El Alto 13; Colonia Tinco 12; Villa Nueva 10; Belgrano 5; Termas 3 y La Costanera 0.

En esta categoría queda por jugarse el partido entre Villa Balnearia y Sector El Alto.Sub 19, 25 de Mayo 18; Belgrano 17; Los Dorados 16; Villa Balnearia 14; Barrio Adela 13; Colonia Tinco 10; Termas 6; La Costanera 2 y Vinará 1. Queda solamente el partido entre Los Dorados y barrio Adela.