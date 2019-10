FÚNEBRES | 9 de octubre de 2019

08/10/2019 - 23:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

Marta Graciela Romero

Julio Eduardo Díaz

Ernesto Atilio Bombini (La Banda)

Lilia del Valle Coronel

Aidée Ibáñez (La Banda)

Nilo Sipriano Díaz (Antaje)

Natividad Tamer (Clodomira)

Sepelios Participaciones

AQUIZE PALACIOS, ELIANA LOURDES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Familia Bravo Almonacid Bety, Nené y Chona participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposo Martín e hijo y demás familiares. Rogando por su feliz resurrección ¡Descansa en paz, querida amiga!

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Que Dios y la Virgen te reciban en sus brazos y puedas gozar del descanso eterno". Su hija Alicia del Rosario Bravo, su esposo Gabriel García y nietos Sofía, Joaquín y Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su hermana Leli, sobrinos Adriana, Mercedes, Sonia y Edy, Elsa, Silvia y Juan Carlos, Marcela, Ana y Hugo Ríos Bravo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Tito Bravo. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Flores.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Sus sobrinos nietos Mario y Carolina, Alejandra y Germán, Nicolás García Ríos, Facundo y Rocio, Tomas, Tobías, Bautista, Ariel y Santiago, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Tito Bravo. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. La comunidad educativa Núñez del Prado-Agrup. Nº 86125 participa del fallecimiento del padre de la prof. Lilia Bravo docente del establecimiento haciendo llegar sus condolencias a toda la familia y pidiendo a Dios le de fortaleza y resignación.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "El Señor te recoja en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Te recordaremos con mucho cariño y te vamos a extrañar. Imelda, Hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Los Flores.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Vecinos de la calle Gral. Paz; Nora Chávez y flia., Alba Rodríguez y flia., Grisi Santillán y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Beatriz Correa de Simonetti, sus hijos Gabriel, Eugenia y Emilio, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido vecino Tito. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Las almas De los justos están en manos de Dios". Esteban García, Maria Ferreyra y familia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hija Alicia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aun que muera vivirá. Bautista García y Elvira Celiz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. El personal directivo, docente, administrativo, alumnado, asociación Cooperador y personal de maestranza de la Esc. de Comercio Prof. A. R. Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Lelia Bravo y ruegan oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Personal de secretaria de la Esc. De Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida compañera, la Prof. Lelia Bravo y ruegan oraciones por eterno descanso de su alma.

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. La honorable comisión directiva; personal y socios del Circulo Odontológico Santiagueño, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestro administrativo Ezequiel, deseándole un eterno descanso y rogando oraciones en su memoria..

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hijo Ricardo Rodríguez, su nuera Teresa Cecilia Sapac, sus nietos Esteban y Vivi y Santiago, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hijo Raúl, sus nietos Adriana, María Julia, Andrea y Rauly, participan con pesar su fallecimiento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus adorados tataranietos: Sofía y Delfina Noguera, Guadalupe y Juan Manuel Merchan, Tadeo Ruiz y Alfonsina Farhat la recordaran con mucho amor.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus bisnietos: Gavina, Gastón, Cintia, Tomás, Eugenia, Valentín, Rafael, Alfredo, Virginia, Maria Julita, Roberto Juan, Diego, Pilar y Amparo, Lorenzo y Guillermina, Facundo, Rodrigo, Camila, Valentín y Faustino y bisnietos políticos la despiden con amor. Siempre estarás presente en nuestros corazones.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus nietos Adriana y Eduardo Merchan, María Julia y Roberto Viaña, Raúl Antonio, Andrea y Cristian Mulki, María Martha y Ricardo Maldonado, Livio y Josefina Fuhr, Esteban y Virginia Ibarra y Santiago Humberto Rodríguez despiden con profundo dolor a la querida abu Dumi de quien tanta enseñanzas y amor recibieron.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su nieto Livio Alfredo Yocca Rodríguez, su esposa Josefina Fuhr y sus bisnietos Valentín y Faustino, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus sobrinas Katty, Mimí, Mary y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Dumi.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su sobrina Mary de Abeijón, sus hijos Eduardo, Gustavo y María Claudia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tia Dumi. Elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus sobrinas y ahijadas: Dominga, Lucrecia y Raquel Brescia, junto a Marta, Silvia, Paco, Julio y Kike Brescia, sobrinos políticos y demas fliares. Participan con pesar su fallecimiento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu reino". Su vecina de toda una vida Chimbela Sosa de Córdoba y su hija Analía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Delia Santucci de Zambón, sus hijos Fernando y Mariela con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Tía Dumi Nunca te olvidaré, pasamos momentos hermosos. Que Dios te Bendiga. Te quiero Yoyi.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Yo soy la resurreccionn y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá" José Manuel Cáceres, Norah Carabajal Loza y flia., participan su partida y acompañan a sus hijos y nietos en esta despedida.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Alfredo Ramos y Elena Vanucci, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Fredy Ramos y Liz Eberle participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Carlos Ramos y Josefina Rimini participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Verónica y Gemma participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Las amigas de la infancia de su hija Martita acompañan a ella y su familia en tan doloroso trance y piden oraciones por esa ejemplar madre: Mirtha Nora Alderete, Lita, Dolly, Maria Inés, María Angelica, Estefy, Norita Carabajal, Bebe y Kuky.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Mamita del corazón: Por fin estas al lado del Señor, despues de sembrar en esta vida tanto amor, ejemplo, dedicacion para tus hijos, nietos y bisnietos y todos los que tuvimos la dicha de conocerte. Lia Valdini Renteria y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento acompañan a Martita y flia. en tan significativo momento y pedimos a Dios resignación por su partida.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. El Sr. Marcelo Cornelli, Silvia Agüero y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. El Sr. Luis E. Agüero y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Gustavo Abeijón Mukdsi, su esposa Alejandra Lucero y sus hijos Máximo y Augusto Abeijón Lucero, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. El Sr. Carlos Asencio, Roxana Agüero y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Los amigos de sus hijos Raúl, Ricardo y Martita: José Ferreiro y Elizabeth Castro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. La Cofradia del Amo Jesús del convento Santo Domingo participan con dolor el fallecimiento de la madre de su socia Sra. Marta Rodríguez de Yocca, ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus vecinos: Zunilde Navarro, Rubén Navarro y flia, César Navarro y Flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina acompañando a su flia, a sobrellevar este doloroso momento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Ing. Carlos Alberto Oneto, María Angélica Vera, Natalia Oneto y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Marta. Inolvidable Dumi, quedarás en nuestros corazones, descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Ana María Vera de Bianchi y flia. Participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Marta Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Oscar Rodolfo Olmedo, María Estefania De La Llama y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Miguel Ángel Facello, Mariana Olmedo y sus hijos Luciana, Fiorella, Lucas Miguel y Matias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Beatriz de Maldonado y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Dumi y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos Raúl, Martha y Ricardo Rodriguez Brescia y sus hijos politicos Teresa Sapac y Livio Yocca, participan su fallecimiento y la despiden con inmenso amor y gratitud. Señor recibela en tu Reino y que descanse en paz.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual ASPADI, su Centro Especial de Capacitación Laboral CECLyT y Talleres protegidos de Producción acompañan a la Sra. Marta Yocca y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su madre, Sra. Dominga Brescia de Rodríguez. Elevamos oraciones en esta irreparable pérdida para toda su familia. Que Dios les dé consuelo y paz en este difícil momento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Hugo Mario Tonero, Maria Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico y Lucrecia, sus nietos Baltazar y Benjamín, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos Maria Josefina y Livio Yocca, Eduardo y Maria José Fornasari, sus nietos Valentin y Faustino Yocca, Delfina, Tomás y Victoria Fuhr, participan con dolor el fallecimiento de la querida Dumy y acompañan a la familia con oraciones en este triste momento.

BUSTAMANTE DE ROJAS, ELINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Maria Teresa M. de Alcaide participa con profunda pena el fallecimiento de su querida amiga Elina. Reza al Altísimo por la paz de su alma.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffía y sus hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su esposo José Biscarra, su hijo Esteban, sus sobrinos Mari, Vivi, Yaque, Maxi, Ite, Franco,Santi, Sergio, y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Ing. Ezcurra. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Que dolor tan grande sentimos por tu partida". Su esposa Pocha, tus hijos Eduardo, Gisela, Viviana y Raúl, hijos políticos Manuel Pereyra, José Casteló, Lorena Cuniberti y Karen Juárez, tus adorados nietos Juan Cruz, Lola, Luciana, Emma y Lupita, participan con todo el amor tu partida al reino de Dios.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su esposa Gladys Graciela Reynoso, sus hijos Eduardo, Gisela, Viviana, Raúl Díaz, h. pol. Y nietos part. su falec. Sus restos fueron inhum. En el cement. De San Pedro de Guasayán. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Tu partida nos deja sumidos en gran dolor ". Su hermano Luis, cuñada Eugenia, e hijos Luis Emilio, y Belén Ramirez, Pablo, María Laura y José Díaz Yolde, Juan Manuel y Tomas Díaz, nietos Juampi, y Lautaro Díaz, participan con mucha pena tu partida al Reino de Dios.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Hermano mío que el Señor este a tu lado". Su hermana Raquel, su esposo Oscar y su hijo Gastón, participan con mucho dolor tu partida al reino Celestial.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino". Su hermano Roby Díaz, hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su sobrina Muña Galván y sus hijos Mercedes Verónica Hellman, Federico Hellman y flia. y María Florencia Hellman, Sergio Vittar y sus hijas, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Julio Eduardo, acompañando en este triste momento a su esposa, hijos, hijos politicos, nietos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Elsa Beatriz Álvarez participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a sus hermanos y demás familiares por tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Que la paz del Señor acompañe su alma en su eterno descanso". Sus amigos Ramón Fernández y Carolina Fulco, Eduardo Hisse y Dory Montero, acompañan a Pocha, hijos y nietos en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Centro médico Libertad acompañan a su familia, en especial a su hermano Dr. Luis A. Díaz en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Silvia Medina y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Sonia Saracco, su esposo Fernando Alegre y sus hijas, acompañan con oraciones a la querida Raquel y toda la familia Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. CPN María Inés Saracco y sus hijos CPN Conrado Bucci y Dra. Cindy, abrazan con el alma a toda su familia en estos momentos tan tristes, rogamos a dios les de mucha fortaleza.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y sus hijas María Inés y Sonia con sus respectivas flias., acompañan con mucho cariño a su Sra., hijos, nietos y hermanos ante tanto dolor por irreparable pérdida.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Osvaldo Pacheco y flia., despide al honesto, leal y fiel amigo y acompañan a la flia. Díaz Reynoso en la irreparable perdida.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Querido descansa en paz". Carlina Reinoso, sus hijos Silvia, Gabriela, Dante Mario Rivero, su nieta Gabriela Bruchmann, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. .

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Julio César Lencinas y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y compadre. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Estamos en este momento de dolor por toda nuestra flia.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. José Cano, su esposa María Silvia Carpi, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este difícil momento.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Nena, Edy, Paola y Magui participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Julito. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en el reino de los bienaventurados". María Isabel, Marcela y Emiliano Soria, Silvia Soria y Rudy Cansinos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol". Nerina Cansinos Soria, Héctor Juárez Peralta y Felipe Juárez Cansino participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus queridos amigos Viviana y José. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Mijovi Srl. compañeros y colegas acompañan con dolor, a su hermano Mario Roberto y ruegan oración en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor el fallecimiento de su excompañero de trabajo y acompaña a su familia en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos Miguel, José y Viviana acompañan a su hermano Mario Roberto, rogando oración en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Migui Sarquiz y su esposa Cristina Hadla acompañan con dolor a su hermano Mario Roberto, rogando oración en su memoria

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Leticia Escobar acompaña con dolor a su hermano Mario Roberto, ruega oración en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Amigo de toda la vida, Cuanto dolor en nuestros corazones por tu partida. Cachi Isac y Ñoñy y tus sobrinos Cecilia, Roberto y María, su hijo politico Eugenio Moreta, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su gran amigo Juan M. Franichevich y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Julio tu partida nos ha causado un profundo dolor. Sus amigos de toda la vida, Nena Ruiz y Carulo y sus respectivas flias, participan con dolor tu partida y acompañan a su esposa Pocha, hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Te despedimos en un abrazo eterno Julito querido, que brille para ti para ti la luz que no tiene fin. Gracias por tantos recuerdos y cariño que nos dejas. Las amigas de tu hija Viviana.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Las compañeritas de Belén acompañan ante su fallecimiento a Sara Raquel y flia. en estos dolorosos momentos, pidiendo por el descanso eterno de su alma.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Gracias por todos los mimos recibidos tantos años. Gracias por todo Julio Díaz, nunca te olvidaremos. Amigas de su hija Viviana; Elizabeth Lissi, Hugo Saad y sus hijos Mia y Facundo, participan su fallecimiento.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin" Norma Atia de Lissi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno" Marcos Ramírez y flia., acompañan en este dolor a toda su familia.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su gran amigo Abelardo Octavio Cisterna y correligionarios, participan su fallecimiento junto a sus familiares Abelardo Octavio Cisterna, Rosa Quintana, Tulio Humberto Cisterna y familia, Abelardo Miguel Cisterna y familia, Rita María Inés y familia, Ramón Héctor Cisterna y familia, María Felisa Cisterna, con grandolor a su familia hace llegar su sentido pesame y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Las amigas cafeteras de los Miercoles de su hermana Raquel; Delma, Isabel, Silvia C., Silvia C., Silvia Bernasconi, Susana Soledad, Marisa y Tere, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán, participan con dolor su fallecimiento, acompañando en estos difíciles momentos a su esposa, hermanos y respectivas flias., ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Las compañeras y amigas de la promocion de su hermana Sarita, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Señor tu hijo ya esta anteti, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Tus compañeros de CPV. que guardarán los mejores recuerdos de tí, Carlos Romero, Marcelo Fulco, Roxana Zuain y Cristian Filanzoni, acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. La división Presupuesto del Consejo Provincial de Vialidad participa el fallecimiento del su ex jefe y compañero: Ramona Ávila, María del Carmen Martín, Mariana Salvatierra, María Laura Vidal, Nora Santillán, Héctor Cortez y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Juan Manuel Martínez, Ramona Ávila e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Sus amigos que siempre lo recordarán; Cristina Costas y Alberto Campos, acompañan a su querida flia. en tan dolorosa pérdida. Ruegan por su eterno descanso.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Tus amigos Nidia Franichevich, Chabelita Franichevich, su esposo Abel Tévez, sus hijos Gustavo, Gerardo y Milagros, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Pocha, e hijos, sus hermanos Roby, Luchin y Chela y demas familiares. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Hugo Campos y Andrea Corbalán, participan su fallecimiento y acompañan con todo su afecto a su entrañable amiga Raque, a Pocha Reynoso a Roby, a Lucino y a sus respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confío. Tus vecinos y amigos de toda la vida: Blanca, Chiqui y Renato Ramos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pochi y sus hijos con oraciones. Rogamos por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ DE VITTAR, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Alejandra Barbesino participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo. Rogando oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, VICTORIA DE JESÚS (Pola) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hija Ilda, tu hijo pol. Juan Carlos y sus nietos Sabrina y Franco participan con dolor tu partida hacia el reino celestial. Se ruega una oraicón en su memoria.

GIMÉNEZ, VICTORIA DE JESÚS (Pola) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Que en paz descanse. Sus hermanos Lucía, Estela, Marta, Pedro y Raquel, sus sobrinos y demás fliares. participan con dolor tu partida hacia el reino celestial.

GIMÉNEZ, VICTORIA DE JESÚS (Pola) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Que en paz descanse. Sus sobrinos Víctor, Raquel, Rosalía, Marisa, Alfredo, Marcelo, Lorena, Luciana, Muny, Estela, Susana y Johnny participan con dolor tu partida hacia el reino celestial.

GIMÉNEZ, VICTORIA DE JESÚS (Pola) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. María Ester Jozami y Lilian Jozami y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Pola.

GUILLOT, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su hijo Álvaro Federico Guillot, Soledad Ahuad y su nieta Josefina Guillot participan su fallecimiento elevando una oración por su descanso en paz.

GUILLOT, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Mariana Ahuad, Pablo Marteleur y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Álvaro y familia en este difícil momento.

GUILLOT, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Norah Agüero de Rizo Patrón y flia; y Carmen Agüero de Manzur y flia, lo despedimos al amigo Jorge con mucho dolor rogando oraciones en su memoria.

GUILLOT, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Nazareno Sgoifo y su esposa Adela Pece acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento.

GUILLOT, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Instituto Orientación para la Joven y comisión directiva de la misma participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Prof. Cecilia y acompañan a la Sra. María Cristina Agüero y demás familiares en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hijo Juan Carlos, hija pol María, nietos, Ariel, Luciana, Mariano, Anita, Andrés, Fabiola, María Gabriela y Esteban, bisnietos Morena y Milo, sus restos fueron inuhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO NUEVA EMPRESA GOROSTIZA, Ceremonial Exequias y Tanatopraxia.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hermana Aixa Juárez de Boglione, su sobrino José Boglione, sus sobrinos nietos Federico, Nicolás y Florencia Boglione participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus sobrinos Noemí de Jiménez, Amalia de Chazarreta, Zulma, Ramón Alberto Suarez y Beatriz Pedregal y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus sobrinos Juan Salvador Jiménez y María Cristina Jimenez con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su sobrina política María del Valle Ávalos, hijos Javier y Andrea Jiménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus sobrinos Raúl O. Juárez y Sara Sosa, Leticia Juárez y Manuel Luna y sus sobrinos nietos con sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Qué Dios la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Miriam Abdala, Anahí Sayago, Solange Coronel y Rita Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Juan Carlos Orieta y familia en tan penoso momento.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Desde Córdoba, sus sobrinos Silvia Gordillo, Vilma de Gordillo con sus respectivas familias, y Nelita Gordillo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maxi Campos abrazan a Juan Carlos, Betty, sus hijos Ariel, Mariano Gabriela y Andres y flias, en este momento de dolor. por la partida al Reino Celestial de su madre y abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. César Manzur, sus hijos, hijo politico y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su consuegro Juan Carlos y acompañan a la familia en estee difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. César Manzur, Zulay González y sus respectivas familias, acompañan a Juan Carlos y flia. en este doloroso momento

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Mafud Cheein y Armando Santillán, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro amigo Juan Carlos. Ruegan por su descanso en paz.

MARTÍNEZ, LILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Carlos Sonzogni, María Sara Sonzogni, Lucas y Daniel Alderete Sonzogni participan con dolor el fallecimiento de su apreciada vecina y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este difícil momento. Oraciones en su memoria.

RUIZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hermano Juan Fidel Ruiz, cuñada Renata, sobrino Candela, Martina, Juan Pablo, Carla, Sebastián, Ignacio, Lucas participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. En el cement. Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ, PEDRO ROSALÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Directivos y la Comunidad Educativa de la Escuela Francisca Jacques, acompañan en el dolor al Prof. Carlos Suarez por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE JUAREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Excompañeros de su hijo Hugo del colegio San José participan con profundo dolor y acompañamos a su flia en este doloroso momento.

TÉVEZ DE JUÁREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Valeria Gómez y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida "Chicha". Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE JUAREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Susana Barey, Raquel Catalán y Huerto Bravo Suárez participan el fallecimiento de la Sra. madre de su colega Zaida Juárez. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

TÉVEZ DE JUAREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Freddy Basbús y familia, Marcelo Basbús y familia, Claudio Basbús y Silvia Adriana Basbús, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE JUAREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Dr. Andrés E. Barrionuevo, su esposa Dra. Sonia Reyes y sus hijos Flor, Andresito y Constanza participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dr. Oscar "Bata" Juárez y sus colegas hermanos. Rogándole a Dios una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

TÉVEZ DE JUAREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Dr. Aristóbulo Barrionuevo (h), su esposa Elena Vicente y sus hijos Diego y Maximiliano, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del colega y amigo Dr. Oscar "Bata" Juárez y sus hermanos. Ruega una oración en su memoria, pidiendo al Señor la recoja en su seno y le conceda el descanso en paz.

TÉVEZ DE JUÁREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Dra. Ana María Maud participa el fallecimiento de la madre política de la Dra. Ana Lis Elli y ruega oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE JUÁREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de la Sra. Madre de sus colegiados Dres. Oscar, Hugo y Zaida Juárez . Se elevan oraciones en su memoria.-

TÉVEZ DE JUÁREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin", Claudia Marcela Jerez de Seiler, su esposo, Mario Seiler, y sus hijos Maximiliano y Stefano Seiler participamos con profundo dolor su fallecimiento, hacemos llegar nuestras condolencias a toda la familia y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE JUÁREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Por los frutos los conoceréis, una gran Madre que supo inculcar valores de vida a sus hijos''. Abelardo García Gallo, su hija Luciana María García Sánchez y toda su flia, acompañan a su amigo Dr. Oscar Juárez, en este triste momento, con la esperanza en Fe del reencuentro con su Madre. Elevando oraciones a su memoria.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Horacio Hamann lamenta profundamente la partida del querido Fede, ejemplo de ser humano, entrañable amigo, sensible, noble y honesto como pocos, siempre empeñado en dar lo mejor en todo momento. Eleva oraciones por la paz de su alma.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. " Yo voy al Señor,/ voy a esperarlo en la gloria". (Santa Mónica). Horacio Hamann, Cielito Alcaide, sus hijos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia y sus respectivas familias despiden al querido amigo con pena y dolor; acompañan y abrazan con cariño a su esposa Elsita. Rezan por la paz y la luz de su alma.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. María Teresa M. de Alcaide, su hijo Raúl Alcaide y familia participan con tristeza el fallecimiento del estimado Fede y acompañan a su esposa Elsa en el dolor por su partida. Elevan oraciones por la paz de su alma.

TREJO, FEDERICO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar el fallecimiento de su amigo y vecino de la Av. Colón. Acompañan a su flia. en el dolor.

YBARRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus compañeros del Distrito Militar clase 1952, Carlos Estrada, Diógenes Chazarreta, Ramón Zerdán, Alfredo Peláez, Héctor Osimi, Carlos Móttola, Pedro Luna, Domingo Silva, Mario Figueroa, Ramón Suárez, Enrique Barbera, Rubén Sánchez, Hugo Fernández, Ricardo Lutzi y Francisco Touriño, partiipan con dolor el fallecimiento de su camarada Miguel Ángel.

BOMBINI, ERNESTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos Adriana, Javier, Diego, y Florencia Bombini, Carina, Cristian y Mayra Luna, h. político Mónica, Fabio, Silvina, Roberto, Mirta, Gustavo, nietos y bisnietos hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos Nelly, Lucy, Marcia, Carlos y nietos part. su fallec. Sus restos seran inhum. hoy a las 10:30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEG.-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

IBÁÑEZ, AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su nieta Claudia Lessio, Lucas Durán, sus bisnietos Nahuel y Yuliana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, SEGUNDO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos, nietos y bisnietos part. Su fallec. Sus restos serán inhum. En el cement. Misericordia a las 9 hs. casa de duelo África 45 Banda. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, NORBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos Osvaldo y Dora participan con profundo dolor, ruegan oración en su memoriaa, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 11 hs. SERVICIO NUEVA EMPRESA GOROSTIZA, Ceremonial Exequias y Tanatopraxia.

PAZ, NORBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos Osvaldo Norberto (Machuca) y Dora Margarita Paz, sus hermanos Dora, Carolina y Blanca, sobrinos, nietos y demás familiares y amigo Roberto Leiva participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, NORBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Cuando un amigo se va se hace difícil la comprensión, por tu nobleza, tu hombría de bien, tu respeto. Sus amigos Roberto, Lidia, Robertito y Adriana y demás fliares. participan su fallecimiento. Que Dios lo acoja en su casa celestial.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Su prima hermana María Teresa Cortijo, sus hijos Graciela y Juan Bellacomo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Nos reconforta saber que te fuiste sin dolores, pero lo mismo te lloramos, nos dejas hermosos recuerdos. Sus sobrinos Juan Bellacomo, su Sra. Lilian Mattar, sus hijos Gabriela, María Angeles y Juan Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Jesús, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Los compañeros de OSDE de su hija Elisa, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Lucia Bolomo, sus hijos, Carlitos (a) Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Dr. Rosmiro Fernández y familia acompañan en este difícil momento al amigo Enrique García Barea.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. María Elsa Hermida; Cecilia, Fernanda, Víctor y Pancho Araujo, María Elena Ibáñez y cada una de sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Sus amigos Mauricio Ewens y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Juan José Rodríguez (Negro) participa con dolor su fallecimiento y ruega por su descanso eterno.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Hugo Santillán y su hija Marta E. Santillán, participan con dolor su fallecimiento y expresan sus condolencias a sus hijos: Enrique, Elisa y Guillermo y flias. Ruegan una oración en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Alicia Matesa y sus hijos Fabricio y Daiana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Luis Rodolfo Paz, su esposa María Alicia Cáceres de Paz, sus hijos Rody, Roxana y Hugo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Comisión directiva, personal directivo, cuerpo docente, administrativo y alumnos de la Alianza Francesa de Santiago del Estero, acompañan con profundo pesar a la Sra. Elisa García, alumna de nuestra institución y miembro de comisión directiva por la pérdida irreparable de su Sra. madre.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Ana María Alfano, sus hijos Ana María, Graciela, Félix y Josefina y sus respectivas familias, despiden con amor a la querida Coca y acompañan a sus hijos en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Nazareno Sgoifo, Adela Pece y sus hijos acompañan en el sentimiento a su querida familia.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|.Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Sus amigos de toda la vida José Luis Cazzaniga y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno descanso en la Gloria de Dios.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Los amigos de sus hijos Ricardo Cruz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Victoria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. LLugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. María Cristina Ibarra de Suarez despide con cariño a la señora "Coca", amiga de la familia de toda la vida por la amistad con mi madre y con sus hijos. Acompaña a Enrique, Elisita y Guilli, en estos momentos de dolor. "Una madre siempre los acompañara desde la eternidad". Ruegan una oración en su memoria Cristina, Lolo Suarez y sus hijos y nietos.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Héctor Félix Duran (Tito) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos , nietos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso, "Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Amiga querida de siempre, tu partida me lleno de tristeza, abrazo muy fuerte a tus hijos Enrique y flia y a mis ex alumnos Elisita y Guillermo. Ruego a Dios por el descanso eterno de tu alma en la gloria del Señor y elevo oraciones por una pronta y cristiana resignación de toda tu familia, Nunca te olvidare Elena A. Uliana, sus hijos Hugo, Mónica y Ema y sus respectiva familias te despiden con dolor.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Sus amigos, Patricia Buena y Carli Barea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Luciano Fernández, amigo de toda la vida de Ignacio y Agustín García y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin" Ramón Fernández y Mónica Gómez, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, NILO SPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus hijos Marino, Luis y demas familiares part. su fallec. sus restos son velados en Antaje (dto. Banda) y seran inhum. hoy en horas de la tarde en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GUERRERO, ELSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Su hija Elsa Irenes Fátima Vega, su esposo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

TAMER, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hijo Luis, sus nietos Nancy, Moni, Melina, Héctor, sus bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9,30 hs. en el cementerio La Esperanza, casa duelo A. Herrera y Mailín, Clodomira, EMPRESA SANTIAGO.

TAMER, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su hijo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira. Se ruega una oración en su querida memoria.

TAMER, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Sus nietas Nancy Gerez y Maria de los Angeles Gerez participan con gran dolor su partida al Reino Celestial y que sus restos serán sepultados hoy en Clodomira. Elevan oraciones en su querida memoria.

TAMER, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Su bisnieto Gabriel Jiménez participa con inmenso dolor su fallecimiento, a los 101 años de edad, y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira. Ruega oraciones en su querida memoria.

TAMER, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La familia Goitea participa con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy en Clodomira.

TERRERA DE PIETRA, MARÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 7/10/19|. Su hermano Roberto Terrera, su esposa Edit, sus hijos Aixa y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

Invitación a Misa

BORRÁS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/18|. Graciela Acuña, sus hijos Andres (a), y Javier Borras ( a ), nietos Micalela (a), Macarena y Matias Borras invitan a familiares y amigos a la misa que con motivo de sumplirse un año de su fallecimiento se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco para rezar y pedir por su descanso en paz.

OLIVERA FEIJÓO DE GUZMÁN, R. BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/09|. A diez años de tu partida a la Casa del Señor, abuela Teté te recordamos con infinito amor. Tus hijos José Francisco, Carlos Adolfo; Mercedes Achaval; nietos Francisco, Javier, Juan Felipe Manuel y Georgina Gauna; Diego y Giselle; Joaquín y Andrea e Ignacio y Constanza. y bisnietos; sus hijas del corazón Peladita y Pillita y Pablito Lugones invitan a la misa que se oficiará este miércoles 9/10 a las 20,30 en la Catedral Basílica.

SAAD, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 9/9/19|. Su familia invita a participar de la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

SELMI, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. "Cuando alguien muere no se va solo, se lleva parte de tu alma para confeccionar sus alas, de esta manera logra volar junto a ti". Su esposa Carmen García, sus hijos Roxana y Nicolás, hijo pol. Santiago y sus nietos Santiago y Franco invitan a la misa a realizarse el jueves 10 en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse nueve días de su partida al reino celestial.

STANCAMPIANO, ALFREDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hijos Yanine, Leonel y Franco, sus nietos e hijos políticos invitan a la misa de los 9 días a oficiarse hoy en la parroquia Santo Cristo Bº Mosconi, a las 20 hs.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. Mi viejo querido hoy se cumple un mes de tu partida al Reino Celestial, que el dolor de haberte de perdido no nos haga olvidar la felicidad que tuvimos de tenerte. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

CASTELLANO DE SARMIENTO, GRACIELA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Su esposo Daniel Sarmiento, sus hijos Jorge y Belén Sarmiento, su hermana Mirta, sus sobrinas Gabriela y Nadia Galeano, Esteban, María José y Viviana De Bonis y sus respectivas familias, agradecemos a familiares y amigos, quienes acompañaron y ayudaron a soportar el dolor de su partida e invitan a la misa a celebrarse hoy por el eterno descanso de su alma a las 20,30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol de La Banda.

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety)(q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. ''Del mundo te fuiste pero no del corazón de los que te quieren''. Su esposo Lito, sus hijos Claudia, Paola, Gabi, Viky, Marcelo, Yesí Gerez, hijos políticos Gringo, Gustavo, Valeria, nietos, su Madre Marta Gómez, sus hermanos Ratín, Mechi, Marta, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al recordarse 3 meses de su fallecimiento.

JAIMEZ, JOSÉ ANTONIO (Gorra) (q.e.p.d.) Falleció el 08/10/05|.Hijo querido: Te fuiste sin despedirte, dejando mi corazón destrozado. Su desconsolada Madre Marta Gómez, sus hermanos Ratín, Mechi, Marta Jaimez, sus hijas Anto, Mili, Jime, Agustina y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al recordarse 14 años de su fallecimiento.

PÉREZ, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19|. Sus hijos César y Silvia Suárez, hijos pol. Adriana y Manuel, sus nietos Mariana, César, Joaquín, Luciana, Silvina y sus bisnietos Valentín y Sofía invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su fallecimiento, a realizarse hoy en la iglesia Santiago Apóstol a las 20,30 hs.