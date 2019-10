Rebeldes sirios llaman a kurdos a desertar en la frontera con Turquía

09/10/2019 - 01:18 Mundo

EL CAIRO. Las facciones rebeldes sirias leales a Turquía se movilizan en la frontera turca en preparación para la ofensiva de Ankara contra el noreste de Siria, controlada por los kurdosirios, mientras el principal grupo insurrecto sirio llama a los kurdos a que deserten de las filas de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

El jefe del rebelde Ejército Libre Sirio (ELS), general Salim Idris, lanzó un mensaje a los ‘jóvenes engañados’ de las milicias de las FSD, una alianza liderada por kurdos respaldada por Washington, para que abandonen sus filas porque de no ser así, pasarán por sus armas.

“Regresad a vuestras casas. Nosotros, juramos por Dios, no queremos sino la paz y la vida digna. No seáis soldados en las filas de la banda criminal para que no os alcancen nuestras armas”, señaló en un comunicado difundido por la alianza opositora Frente Nacional para la Liberación, que opera bajo el paraguas del ELS.

La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuya sede está en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, afirmó que las facciones leales a Turquía se movilizan en el oeste de Alepo, donde están estacionados, así como en al franja fronteriza en Turquía con el fin de participar en la operación militar prevista por Ankara.

Por su parte, las FSD aseguraron que los rebeldes sirios contrarios al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, se están concentrando para ‘invadir’ el noreste de Siria ‘a las órdenes de Turquía’.

“Turquía está preparándose para invadir el noreste de Siria: militantes/terroristas/mercenarios/grupos radicales conocidos como la oposición de apoyo a Turquía se están reuniendo en varios lugares en la frontera turco-siria para invadir a las órdenes de Turquía”, dijo el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FSD.

Aseguró que Turquía usa a estos ‘insurgentes mercenarios’ cada vez que ‘invade’ Siria, y que ‘se disfrazan como oposición al régimen de Al Asad’.

El Ministerio de Defensa de Turquía anunció este martes que ha terminado los preparativos para su ofensiva en el norte de Siria contra las milicias kurdosirias PYG/YPG, e insistió en que las fuerzas armadas turcas “nunca tolerarán la creación de un corredor del terrorismo a lo largo de la frontera”.

Tras la convezación entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, todo indica que Washington ha dado luz verde para un operativo turco en el norte de Siria.