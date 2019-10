El intendente Ibáñez anunció la continuidad de obras en Añatuya

09/10/2019 - 01:32 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C). El intendente municipal, Héctor Ibáñez, realizó importantes declaraciones donde puso en relieve las obras de infraestructura que se vienen realizando, y adelantó la prosecución de las mismas.

En ese sentido, destacó los cuatro mil metros de reconversión lumínica en las principales avenidas de la ciudad, y las más de 200 cuadras de calles que se nivelaron, compactaron y enripiaron, y que dichos trabajos continuarán en los sectores que faltan, hasta completar toda la ciudad.

“Todo lo que estamos concretando, es gracias a la administración responsable que realiza esta gestión de gobierno. Estamos saneando las millonarias deudas que heredamos de la gestión anterior, y hemos podido realizar obras de mejoras, en una ciudad que ya venía devastada y que empeoró en la última inundación. Aquí quiero destacar que gracias al Gobierno provincial, que envía los recursos en tiempo y forma, podemos resurgir como ciudad de primera”, enfatizó

Luego subrayó el importante impacto económico que generó en la ciudad el pago del bono: “En una situación económica adversa a nivel nacional, el pago del bono a los 1.070 empleados del municipio, impactó positivamente en el comercio. Fueron más de nueve millones de pesos, sumado al pago de los sueldos, que como no sucedía hace muchos años, ahora se paga antes del último día de cada mes”, manifestó. También puntualizó otro aspecto celebrado por la familia municipal, que es el incremento del 40 por ciento en los haberes: “Estuvimos reunidos con los representantes de todos los gremios y sindicatos que nuclean a los empleados municipales, y nos transmitieron el agradecimiento de sus afiliados, a lo que respondimos que no hay que agradecer, que es nuestro deber y que todo está contemplado en el Estatuto (del empleado municipal), que lamentablemente hace años que no se lo hacía cumplir, no puede haber empleados con 30 años de trayectoria laboral en la categoría mínima, y otros con 5 o 6 años en la máxima. También hemos hablado y en esto coincidieron, de que esta gestión de gobierno no dejó sin trabajo a ningún empleado, que cuatro o cinco renunciaron porque no querían cumplir horarios, no asistían nunca, o porque no les gustaba el lugar donde fueron removidos, que es facultad del Ejecutivo hacerlo”, señaló.

Ya tiene fecha el Festival de la Tradición 2020

En el plano artístico cultural, el intendente de Añatuya, Héctor Ibáñez, adelantó que el Festival de la Tradición se concretará los días 3, 4 y 5 de enero, y que se celebrarán los 50 años con una gran cartelera, que conformarán en los próximos días. Por otra parte, invitó a músicos, cantores, bailarines y recitadores, al pre Cosquín que tendrá sede en esta ciudad los días 9 y 10 de noviembre.