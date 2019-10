De perder una final con Sarmiento a romperla en Central

09/10/2019 - 03:45 Deportivo

El 23 de mayo de 2010, 26 días antes de cumplir 20 años, Lisandro Alzugaray sufría su primera gran decepción en el fútbol. Con su Atlético Paraná, perdía por penales la final del Torneo del Interior ante Sarmiento de La Banda. El fútbol le dio revancha de inmediato, ya que en un repechaje, quince días después, logró ascender al Torneo Federal B. “Jugué seis años en Atlético Paraná, jugué una final con Sarmiento de La Banda que lamentablemente la perdimos, pero después pudimos ascender con un repechaje”, recuerda casi sin darse cuenta de todo lo que progresó en la última década.

El volante oriundo de Viale, provincia de Entre Ríos, luego ascendió al Federal A y a la B Nacional con el “Gato”. Allí enfrentó un par de veces a Central Córdoba, el club que hoy le está dando la chance de consolidarse en la Superliga, luego de su paso por Newell’s, donde no tuvo continuidad.

“Cada vez que uno cambia de club es porque no tuvo mucho rodaje, lo vine a buscar acá porque en Newell’s no jugué muchos partidos. Ahora el “Sapo” me está dando la oportunidad de jugar muchos minutos y hay que aprovecharlos al máximo”, se entusiasma el autor de dos goles en el histórico 4-1 ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

Fue tan bueno lo de Alzugaray ante el “Ciclón” que hasta ya habrían llegado algunas ofertas desde Europa por su pase.

De aquella frustración del 2010 en el TDI a este gran presente en Superliga, pasando por todas las categorías del fútbol argentino, siempre hubo un sueño a perseguir. “Era el sueño que uno siempre tuvo de chico, el de llegar a la primera división, a la máxima categoría. La verdad que me costó mucho, la luché mucho y hoy hay que disfrutar al máximo de los resultados”, dice Alzugaray y además aporta la clave para conseguirlo: “No bajar los brazos, es fundamental seguir intentando y nada más que eso. Después, lo otros es tener un poco más de confianza en uno mismo y así se logran las cosas”.

Actualidad

La charla de Alzugaray con EL LIBERAL, al final de la práctica del equipo de Coleoni en las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club, siguió en torno al gran presente del equipo y lo que viene.

“Esta es una semana tranquila, pero nosotros ya tenemos que pensar en lo que viene porque hay que pensar en sumar, que es nuestro objetivo. Se hizo historia en un partido ante un grande, se disfrutó en su momento, pero ya hay que pensar en lo que viene”, advirtió.

“Habíamos hecho buenos partidos de visitante y no merecíamos perder, ahora se nos abrió el arco y eso es importante. Acá no importa quien haga los goles si no que el equipo gane y así vamos a seguir sumando”, continuó.

En la entrevista con Coleoni que publicó EL LIBERAL en su edición de ayer, el DT había mencionado la charla que tuvo con Alzugaray. Y el volante también hizo mención a eso: “Con el Sapo tuvimos una charla antes del partido con Defensa y Justicia, quería que haga lo mismo que hago cuando me toca entrar. Por ahí me costaba porque ese fue un partido difícil, nos tuvieron todo el tiempo la pelota. En las charlas que tuvimos me dio un poco más de confianza el Sapo y eso generó que tenga este rendimiento. Pero hay que tratar de seguir mejorando”.

El segundo gol ante San Lorenzo, el primero de su cuenta personal, fue una obra de arte. Incluso está nominado a mejor gol de la fecha (se puede votar hasta hoy en la cuenta oficial de Supeliga en Twitter). “Yaca (Núñez) está siempre pensando ya en la jugada que viene. Me dejó mano a mano y yo lo único que hice fue controlar para adelante, en este fútbol me parece que lo más importante es el control y el pase.

El defensor llega a tocarla un poco por eso me parece que pega en el palo, si no entraba más al medio. Un lindo gol que por suerte sirvió para dar vuelta el resultado”, dijo Alzugaray al repasar esa definición en la que la picó ante la salida de Navarro.

“Hicimos un gran partido contra un gran rival, pero no hay que quedarse con esto, hay que seguir mejorando y sumando sin mirar tanto la tabla de abajo”, dijo para ponerle punto final al tema San Lorenzo. Ahora, se viene la Copa Argentina. “Arrancamos la semana pensando en lo que es la Copa, todavía no sabemos el rival pero lo estamos trabajando con muchas ganas porque es un torneo que te da un cupo para la Libertadores así que ya pensando en eso. Me da lo mismo enfrentar a cualquiera, tenemos que hacer nuestro trabajo como el que venimos haciendo”, cerró.