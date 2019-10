Un periodista relató en Twitter la brutal paliza que recibió: "A los p.... como vos hay que matarlos"

09/10/2019 - 09:36 País

Un joven periodista fue víctima de una brutal paliza por un solitario hombre que al golpearlo le dejó en claro que se trataba de un ataque homofóbico: "A los putos como vos hay que matarlos", le gritaron.

A través de un hilo en Twitter, Imanol Subiela Salvo (25) contó que había pasado un rato en el Club Cultural Matienzo, en Villa Crespo y que cuando se fue a esperar el colectivo en la esquina de Estado de Israel y Aguirre, fue sorprendido por un hombre.

“El chico me pidió guita para la SUBE. Yo le dije que si quería viajar, yo me ofrecía a pagarle el trayecto con mi tarjeta. En un momento me preguntó qué tenía en la riñonera, le respondí que tenía los puchos y algunos documentos y así de la nada me empezó a pegar y a intentar robarme”, relató el joven que una vez que trascendió el hecho, habló con Infobae.

El atacante le dio tres trompadas e hizo que los lentes se clavaran en su rostro, provocando una herida. Con su riñonera en mano el joven salió corriendo, evitando el robo. Sin embargo, en plena fuga se dio cuenta de que no fue un robo "al azar".

“¡Trolo de mierda, esta vez te salvaste!, ¡Te salvaste! Pero a los putos como vos hay que matarlos a todos”, le gritaba. Subiela dijo que las palabras y el hecho de que nadie hubiera intervenido, le dolieron más que los propios golpes.

“La violencia crece y lastima, al igual que el individualismo: mientras caminaba lastimado y sangrando nadie quiso ayudarme, ni siquiera un policía al que le hice señas para que me se me acerque (apenas me levantó su brazo con el pulgar para arriba y siguió caminando). Tampoco me ayudaron dos maricas que pasaron de la mano adelante mío mientras yo me limpiaba la cara con mi buzo. Somos egoístas, es un hecho. El egoísmo y la indiferencia son dos maneras de violentar y agravan estas situaciones. No es necesario pegar una piña para infligir dolor”, lamentó en su cuenta de Twitter.

El periodista, oriundo de la ciudad de Trelew, aseguró que fue la primera vez que sufrió un ataque de odio de este tipo en los siete años que lleva viviendo en Buenos Aires. Finalmente, instó a quienes sean víctimas de estos ataques, a denunciarlos.

"El Estado se tiene que enterar. Tiene que haber datos sobre esto para que así se puedan desarrollar políticas públicas. Sino, todo quedaría en otra anécdota de violencia”, cerró.