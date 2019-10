Lionel Messi: "Antonela es fanática de las series y cuando podemos, vemos 'El marginal'"

09/10/2019 - 13:51 Deportivo

Lionel Messi brindó una entrevista exclusiva a RAC1, la radio más escuchada en Cataluña, en la que habló sin tapujos sobre varios temas de su vida personal y futbolística en el Barcelona.

La relación con Griezmann

Sobre los rumores de un supuesto malestar por la llegada de Antoine Griezmann durante las negociaciones con el francés dijo: "Es mentira que no lo quería. Lo dije el primer año que se lo quería traer. Me acuerdo de declaraciones que hice de que era uno de los mejores, y los mejores son bienvenidos. Nunca tuve ningún inconveniente con que venga, lo contrario, así que eso es mentira".

"No es fácil venir a jugar al Barça. De fuera puede parecer fácil pero para cualquier jugador que no conoce la filosofía de Barça de pequeño. Venir de afuera es muy difícil. Él viene de jugar diferente a lo que hacemos aquí, pero no tenemos duda que lo hará porque es un jugador de mucha calidad e inteligente y se terminará adaptando", contó sobre la adaptación de Griezmann a la institución culé.

Messi y su continuidad en Barcelona

Aunque en Rosario, el sueño de todos los hinchas de Newell's sería que Messi se retire en el club del parque Independencia, hoy esa idea parece imposible. En la entrevista con RAC 1, “La Pulga” afirmó que su plan es continuar en jugando y viviendo en Barcelona: “Si me quieren mi idea es siempre quedarme aquí".

“Hoy por hoy mi idea y la de mi familia es terminar aquí. Sobretodo primero por cómo estoy en el club, por cómo me siento en el club, luego por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por mis hijos, por no cambiarles las amistades y no quiero que se rompa porque me tocó vivirlo a mí a nivel personal”, contó Messi.

Sobre su continuidad en el club explicó que "siempre que hubo negociaciones me mantuve al margen porque nunca tuvimos ningún problema, todo fue siempre muy sencillo”.

La eliminación en Anfiel ante el Liverpool

Al recordar la eliminación frente al Liverpool en la temporada pasada, Messi aseguró que no fue responsabilidad de Ernesto Valverde, entrenador del equipo culé, sino de los jugadores.

"Lo de Liverpool fue culpa nuestra y pasó después de lo de Roma, nos bloqueamos y nos vino a la cabeza lo de Roma", explicó la Pulga.

También desmintió que haya intervenido para decidir sobre la continuidad de Valverde: "El club decidió que continuara y creo que para todos fue una alegría porque lo apoyamos y lo queremos como a Luis Enrique o el que estaba antes que él, para conseguir objetivos tenemos que estar unidos".

Su conflicto con el fisco y sus ganas de irse de España en 2014

Lionel Messi admitió también que en la temporada 2013-14, a raíz de un problema con Hacienda, no quería marcharse de Barcelona sino de España, porque se "sentía maltratado".

"En 2013 y 2014 fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas, y así fue. Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en Barcelona", desveló en la jugosa entrevista a RAC1.

Su tiempo libre

Consultado por lo que hace en sus ratos de ócio, Messi confesó que: "Antonela es fanática de las series. Cuando podemos y los nenes se duermen, vemos alguna. Últimamente estábamos viendo una de argentina que salió hace poco, 'El marginal'. Es algo muy raro y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero me gusta".

"No soy muy de salir. Me gusta pasar tiempo en casa, pero los nenes me obligan. Hubo un momento que terminé agotado y cansado por montón de circunstancias, pero creo como todos"​, agregó el 10.

En relación a los videojuegos, el futbolista del Barcelona confesó que su hijo le pide jugar con él: "Antes jugaba mucho, lo dejé y ahora juego más. Thiago juega y me llama para jugar partidos".