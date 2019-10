Hincha le tocó los pechos a una futbolista tras pedirle una selfie

09/10/2019 - 11:38 Mundo Web

Estados Unidos. Sofía Huerta, futbolista del Houston Dash, tras finalizar un encuentro amistoso ante el Tigres Femenil, se acercó hacia las tribunas para sacarse fotos con los fanáticos, sin embargo, vivió un desagradable momento.

Mientras Huerta se fotografiaba con los seguidores, un hombre degenerado, aficionado del Tigres Feminil, aprovechó el momento de distracción de la futbolista y le tocó un seno, lo que generó indignación de Sofía que inmediatamente se retiró hacia el vestuario.

El momento fue captado por una cámara, donde se lo ve al hincha sobrepasándose con la joven. La imagen que fue subida a las redes sociales, se viralizó inmediatamente generando todo tipo de rechazos tanto por mujeres como por hombres, quienes cuestionaron la actitud.

Tras la difusión de la imagen, el club Tigre emitió un comunicado donde promete severas accionas contra el hincha que se aprovechó de Huerta, y poniendo todo a disposición para darl con el sujeto, ya que le iniciarán una demanda y no podrá ingresar a ningún otro estadio de por vida.

