Lizy Tagliani y Leo Alturria son los protagonistas de la reconciliación más express de la farándula

Así como de la presentación oficial de su novio hasta el anuncio de la separacion pasaron apenas 48 horas, la primera reconciliación de Lizy Tagliani con el joven rugbier Leo Alturria llegó 24 horas después de que dijera que había decidio poner fin a la relación por las especulaciones que hacía la gente sobre su nuevo amor, y que apuntaban a que el muchacho está con la conductora de “El precio justo” por conveniencia y en busca de fama.

Lizy llevó a su novio a su programa y juntos hablaron sobre esta reconciliación express. “Vos me dijiste que era una cuestión mía, que lo tenía que resolver yo y que tenía que ser feliz. Yo te agradezco que me hayas acompañado y apoyado. Y te pido perdón por haberte puesto en todo esto. A mí me gusta que vos estés en los medios y si por alguna razón me estás usando o esto no funciona, solo el tiempo me lo va a decir. El tiempo tiene que correr para ver en qué termina esto. No podemos no darnos la posibilidad de ser felices por un ‘por las dudas’”, dijo Tagliani en compañía de su novio.

Y él agregó: “Vos pensabas mucho en el qué dirán, a mí no me importó nada. No me importa la condición. Me gustás como sos. El amor nos hizo avanzar hasta donde estamos ahora”. Sus palabras emocionaron a Lizy, por lo que ella acotó: “Y creo que vamos a seguir hasta donde dé”.

Tagliani admitió además que hace rato que no se sentía así de enamorada, y que no le importa si el joven está con ella por su dinero.