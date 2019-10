“Flor” Peña aprovechó el caso de Luciano Castro para reclamar que se penalice cualquier publicación de imágenes privadas

09/10/2019 - 20:42 Pura Vida

Ya pasaron varios días de la viralización de las fotos al desnudo y un video íntimo del actor Luciano Castro que habrían sido filtradas a través del chat que compartía con alguna seguidora en Instagram. Pero el tema sigue dando que hablar.

Esta vez fue Florencia Peña, quien asumiéndose como una víctima, en el pasado, de la viralización de un video íntimo con Mariano Otero , quien era su pareja en aquel entonces, pidió que se invierta en recursos tecnológicos para filtrar lo que ella considera una violación a la intimidad.

“Necesitamos que la Justicia invierta en recursos tecnológicos y capacitación para afrontar este tipo de delitos. El daño es irreparable y siendo mujer es peor aún. Sigo esperando justicia con mis 5 causas. Pero lo más importante es entender que no somos culpables, somos víctimas”, escribió enojada en la red social.

Más tarde, en diálogo con el programa “Los Ángeles de la mañana” amplió sus dichos: “Sí, yo me siento identificada cuando a alguien se le filtra una imagen o un video porque lo viví en carne propia y el afuera se pone muy hostil, nos hace de alguna manera culpables de esa situación”, explicó.

Y agregó contundente: “Nosotros tenemos derecho, porque está avalado por la Constitución, a tener privacidad. En mi caso particular era un video que había filmado con mi exmarido, que en ese momento era mi marido, y estaba en mi teléfono, no se lo habíamos compartido a nadie. Nos hackearon, nunca entendimos cómo se filtró el video. Pero más allá de esa situación particular, cualquier situación que tenga que ver con imágenes privadas tiene que estar penado por la ley publicarlo”.

En el caso de Luciano Castro, el actor admitió que sí son suyas esas fotografías y lamentó la filtración por sus hijos. Su esposa, Sabrina Rojas aclaró que corresponden a la etapa de tres meses en la que estuvieron separados durante el verano, cuando él entabló contacto con otras mujeres.