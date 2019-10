El “Dúo Reynoso” llega con el homenaje itinerante a “Fatiga”

09/10/2019 - 20:48 Pura Vida

Hay artistas que dejan una huella imborrable entre sus seguidores, ya sea por su voz, por la especial manera de tocar un instrumentos, o por su particular forma de ser arriba y debajo del escenario.

Los que conocieron a Guillermo “Fatiga” Reynoso, el bombisto y la voz vidalera de Los Manseros Santiagueños, aseguran que él es uno de esos artistas.

Su muerte sorprendió a los folcloristas en el 2016. Desde entonces recibió numerosos homenajes, pero quizás el más sentido es el que llevan adelante dos de sus hijos, Martín y Verónica, quienes con la conformación de un dúo están haciendo girar el recuerdo de su padre por la Argentina.

Ya se presentaron en La Rioja y este domingo 13, a partir de las 21, el “Dúo Reynoso” estará en Casa Terraviva, de San Martín y Santa Fé, con un espectáculo que tendrá como artistas invitados a Juan Saavedra, Julio Paz, del Dúo Coplanacu, Fredi y Darío Argañaraz, Luisa Galván, José Quiroga, Los Lugones y Copla y Misterio, entre otros.

Si bien el dúo se inició hace diez años, Verónica debió abandonar la música por razones de salud. Sus cuerdas vocales le demandaron una atención especial. No obstante, nunca dejó de estar ligada a la música y el deseo de cantar permaneció latente hasta que el año pasado pudo retomar su carrera.

“Mi viejo lamentó mucho que yo me alejara de los escenarios, de la música, y siempre me alentaba a volver”, recordó Verónica, quien además de cantar toca el bombo, y no cualquiera sino uno de los 8 que heredó de “Fatiga”.

Y agregó: “Ahora estoy feliz de poder dedicarle este homenaje”.

A esta suerte de gira itinerante en reconocimiento a la figura de su padre, el Dúo Reynoso lo inició en Buenos Aires, luego siguió en La Rioja, adonde los acompañó Sergio Galleguillo, y ahora lo traen a la tierra del Mansero fallecido.

“Decidimos hacer este homenaje itinerante porque mi viejo fue alguien muy querido en todo el país. Nosotros no vivimos en Santiago y venimos poco, por eso queremos invitarlos a todos a pasar un lindo momento recordándolo”, expresó Martín.

Mientras contó la anécdota del día que “Fatiga” demoró tres horas en llegar a la plaza Próspero Molina en Cosquín, cuando decidió ir caminando. “Todo el mundo lo paraba para saludarlo. Lo reconocían desde la gente mayor hasta los niños. Mi padre siempre se hacía tiempo para la gente”, comentó el hijo del inolvidable Guillermo “Fatiga” Reynoso.