Prisión preventiva para un joven que le disparó a un “amigo”

10/10/2019

La Justicia de Frías dictó la prisión preventiva en contra de un joven de 20 años que ingresó en una vivienda con la intención de “compartir un encuentro de amigos”, y terminó protagonizando un incidente en el que hirió a una persona al dispararle con un arma de fuego.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, el Ministerio Público Fiscal, representado por las Dras. Analía Nóblega Rayó y Dahiana Pérez Vicens, manifestaron en audiencia que el imputado, en el pasado mes de junio alrededor de las 4.30 de la madrugada, trató de ingresar en una vivienda del barrio Esperanza II, donde se encontraban cuatro personas despiertas compartiendo una reunión de amigos.

El imputado, tras un entredicho, extrajo un arma de fuego, le apuntó a la cabeza del cuñado del dueño de casa, y le disparó. El proyectil calibre 22 impactó en el brazo cuando el damnificado lo levantó para protegerse.

A la víctima la asistió el médico que diagnosticó treinta y cinco días de curación. A su vez, afirmó que el ataque puso en riesgo la vida del paciente, por la localización de la herida. Posee en el brazo, un orificio de entrada y salida de bala.

El legajo cuenta con la denuncia del dueño de casa, declaraciones testimoniales, certificado médico, informe policial, croquis ilustrativo, el secuestro del proyectil y del arma de fuego calibre 22, entre otros elementos.

La fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva, teniendo en cuenta los peligros procesales de fuga y la pena en expectativa en base a los otros tres legajos con requisitoria de elevación juicio, cuya condena sería de cumplimiento efectivo.

Además, el acusado no trabaja, no estudia y no cumplió con un tratamiento psicológico y psiquiátrico recomendado por los profesionales. Por su parte, la defensa no se opuso al requerimiento de la Fiscalía y expresó que durante este tiempo, su defendido iniciará el tratamiento psicológico y psiquiátrico postergado.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Dra. María Gabriela Núñez de Cheble, luego de escuchar a las partes ordenó la prórroga de la prisión preventiva por el término de tres meses, tal como lo solicitó la fiscalía.