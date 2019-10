Francisco Maneti: “Los jugadores de San Lorenzo se peleaban entre ellos”

10/10/2019 - 01:50 Deportivo

A Francisco Manenti le tocó debutar en Central Córdoba nada menos que ante San Lorenzo y de visitante. La racha de lesiones le abrió un hueco y el zaguero central cumplió con creces en un partido casi perfecto del equipo de Gustavo Coleoni.

“Estoy contento por cómo se dio el partido, lo veníamos trabajando en la semana y por suerte lo que planeamos se dio al pie de la letra”, contó Manenti tras la práctica de ayer.

“Los nervios siempre están, en cualquier partido, así que tenés que saber llevarlo para tu bien. Siempre tuve el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico y se de lo que soy capaz así que en ningún momento tuve miedo”, agregó sobre los nervios del debut.

Al final del partido, muchas cosas se juntaron en su cabeza: “El sacrificio, por haber luchado, venía de estar seis meses en Perú, lejos de mi familia, se te juntan un montón de emociones y es muy lindo poder cumplirlo dentro de una cancha”.

Consultado sobre si sintió subestimación de parte de San Lorenzo, respondió: “Creo que en un principio ellos entraron confiados, se pensaron que nos iban a pasar por arriba con el toqueteo, pero se encontraron con un equipo ordenado en la parte defensiva y que, cuando tenía que salir a atacar, encontraba los espacios y los complicaba mucho”.

“En un momento del partido no supieron qué hacer, fuimos superiores. En el segundo tiempo entraron con otra actitud pero, a pesar del gol, lo supimos aguantar y después se vino la lluvia de goles nuestra”, completó.

Manenti reveló que el desconcierto de los jugadores de San Lorenzo era tal que hasta los escucharon pelearse. “Había desconcierto, los jugadores se peleaban entre ellos, estaban en una situación a la que no están acostumbrados que los pasen por arriba de esa manera”, sostuvo.

Los medios nacionales reflejaron más los defectos del equipo de Pizzi que las virtudes del de Coleoni. Pero para Manenti, eso es algo “normal”.

“Ya estamos acostumbrados, desde el principio del campeonato a nosotros nos subestiman, se piensan que venimos acá a jugar 20 partidos y descender, pero estamos demostrando que le vamos a dar pelea a cualquiera porque tenemos con qué”, avisó.

Manenti ganó ampliamente el duelo que tuvo con Nicolás Blandi. “Lo viví como cualquier duelo que tenés, hay que ir a muerte en todas las pelotas y él es un buen delantero, sabía que no le podía dejar ni medio metro así que el estar pegado a él se le hizo tedioso. Se lo notó fastidioso pero mejor para nosotros, que sea así con todos”, dijo.

El defensor sabe que hicieron historia. “Cualquier resultado abultado con equipos grandes va a quedar en la historia del club porque hace muchos años no está en Primera. Y es lindo sentirse que quedas en la historia”, reveló.

El ex Newell’s estuvo tan metido que no se dio cuenta del aplauso final de la hinchada de San Lorenzo. “Ese fue un gesto muy lindo que me lo vienen recalcando, pero en su momento no me di cuenta porque estábamos tan inmersos en el laburo que teníamos que hacer que hasta que llegamos al vestuario no nos pudimos desenchufar”, contó. Manenti ya piensa en la Copa Argentina. “Ya lo arrancamos a plantear al partido, desde nuestro trabajo, cuando sepamos quién es el rival veremos si hacemos algún que otro cambio, pero al partido ya lo estamos empezando a laburar”, concluyó.

Su historia en Central: estuvo a prueba y jugó en Reserva

Francisco Manenti llegó en plena pretemporada a Central Córdoba. Y tras estar a prueba, se ganó un lugar en el plantel. Arrancó jugando en Reserva y el sábado pasado tuvo su gran chance en Primera, nada menos que ante San Lorenzo. Ahora, se ilusiona con mantenerse entre los titulares. “Vengo jugando los últimos seis meses en Perú, acá recién ahora me toca y ojalá sea para largo. Sin ir más lejos, el último partido con Godoy Cruz tuve que jugar en Reserva que siempre es bueno porque sumas minutos para estar en actividad. Siempre supe que venía acá a sumar, no a ser un bulto, y por suerte se me dio el otro día”, dijo.

“Todo es cuestión de rendimientos, el otro día se dio que hice un buen partido pero siempre hay que trabajar como lo vengo haciendo desde mitad de año”, completó.