Claudio Vasallo, el psicólogo que juega un papel importante en Central Córdoba

10/10/2019 - 01:55 Deportivo

Son varias las “patas” que sostienen a este buen presente de Central Córdoba. Una de ellas tiene que ver con el aspecto mental. No en vano, desde que está en Central Córdoba, el entrenador Gustavo Coleoni hace mucho hincapié en ese aspecto y las dinámicas de grupo. Y a nadie escapa que el ciclo del “Sapo” en el “Ferro” es bastante exitoso.

Ese aspecto mental está vinculado a la psicología aplicada al deporte y el profesional que se encarga de eso es Claudio Vasallo, que desde el 15 de julio trabaja de manera permanente con el club.

El psicólogo, oriundo de Córdoba, estuvo dos días en Santiago para entrevistarse con el cuerpo técnico y jugadores. Y ayer recibió a EL LIBERAL para contar su trabajo.

¿En qué consiste su trabajo en Central?

Técnicamente nuestra función es optimizar el rendimiento mental. Está vinculado a la confianza, la concentración, la motivación. Nosotros no rendimos lo mismo si tenemos confianza o no, si estamos ansiosos o la controlamos, si estamos concentrados o distraídos. Eso en el plano individual. Después, en lo grupal, si cada uno sabe qué lugar ocupa en el equipo, si tiene claro cuál es el plan y pone toda la energía para cumplirlo. Todas esas cosas hacen que un entrenamiento pueda salir más o menos bien, o pueda salir mal. Lo mismo con una competencia. Cuando uno habla de competir bien, significa poner lo mejor de nosotros, después capaz el equipo rival nos ganó porque fue mejor. Pero nuestro foco es poner en la competencia todo lo que entrenamos.

¿Cuánto ayuda al jugador para sobrellevar las presiones?

Mucho, sobre todo esto de aprender a aislarse. Ustedes están viviendo un sueño como sociedad y de pronto uno ve, sobre todo en las redes sociales, que se pierde un par de partidos y ya quieren cambiar el entrenador, el jugador que vino que era un crack ahora es un desastre. Tenemos que moderar un poco el exitismo para no transformar el sueño en una pesadilla. Este sueño lo van a seguir viviendo porque el equipo es competitivo y está haciendo un gran torneo en la Superliga y la Copa Argentina. Hay que disfrutar lo que están viviendo, porque le metemos tanta presión a algo que supuestamente es lindo y termina siendo algo preocupante y estresante.

No sólo se logró el ascenso y se está siendo protagonista en Primera División, el club se está transformando. Ayer me mostraron los palcos, todo lo que se está haciendo. Se esta ascendiendo institucionalmente y esto es importante que la gente lo vea porque si no la sensación es que si la pelota pega en el palo y entra estamos bien y si pega en el palo y sale estamos mal.

¿Lo mental es importante para el objetivo de la permanencia?

Muchísimo porque es en lo que me enfoco. Si yo me enfoco en el descenso o en cómo mejoro. Nosotros todos los días no vamos a entrenar para zafar del descenso, eso no se puede. Sí vamos a entrenar ser profundos, tirar de la mejor manera el centro, retroceder de la mejor manera. Entonces cuanto mejor hagamos eso, más chance tenemos de escaparle al descenso. Todo el tiempo nuestra cabeza está pensando en mejorar. Después vemos si lo que mejoramos nos alcanzó o no.

¿Desde cuándo conoce a Coleoni?

Hace más de 22 años que soy psicólogo deportivo y en el 2004 era director de capacitación en la Universidad Nacional de Córdoba, en el área de deportes, y organicé un curso para entrenadores. Gustavo, que era coordinador de inferiores de Racing, fue uno de los primeros en hacer el curso, que era semestral, cuando terminó me dijo que le ofrecieron la Primera de Racing y quería que lo acompañe. Racing estaba 22 de 24 y terminamos perdiendo la final por penales con San Martín de Tucumán. Desde entonces hemos atravesado diferentes momentos en varios clubes.

¿Son muchos los clubes que cuentan con psicólogos?

Cada vez más. La psicología aplicada al deporte no se encarga de curar, nosotros optimizamos rendimientos. La gran mayoría de los planteles ya tiene psicólogos porque se dieron cuenta de que la parte mental tiene influencia y no te alcanza con una charla, hay que entrenarlo. Después hay entrenadores que les dan protagonismo a los psicólogos deportivos y los escuchan, como Gustavo, y hay otros que no son tan abiertos.