Juan Manuel Leguizamón: “Ojalá que me recuerden como un jugador de equipo”

10/10/2019 - 02:08 Deportivo

Sin dudas, fue uno de los grandes artífices del crecimiento que tuvo el rugby argentino en los últimos años. El aporte de Juan Manuel Leguizamón a Los Pumas, trasciende el juego. Fue siempre una persona positiva, que apoyó a muchas camadas de jugadores, aún cuando no le tocaba jugar. El “Negro”, como lo apodan en Santiago del Estero, ayer le dijo adiós al seleccionado argentino de rugby y, con las emociones a flor de piel, confesó cómo le gustaría ser recordado el día de mañana.

“La verdad ni me preocupa, ni pienso en eso aunque ojalá que me recuerden como una persona que fue un jugador de equipo”, aseguró el tercera línea.

“Hice las cosas con pasión, con amor y un poquito de locura. Jugar con la camiseta de Los Pumas es toda la motivación que hace falta. Siempre, toda mi vida soñé con vivir momentos como me tocaron, el himno, o los partidos, a mí se me dio desde Santiago del Estero recibir este llamado a ser Puma”, agregó.

Tras el partido ante los Estados Unidos, “Legui” aseguró: “Fueron 15 años de vivir un sueño que tenía de muy chiquito y por eso es fuerte y es muy difícil expresar en palabras lo que siento. Pero la vida es así. Llega el momento de soltar algo y aunque sea duro hay que seguir adelante”.

A su vez, el jugador surgido en el Santiago Lawn Tennis puntualizó: “Todo lo que sucede en un Mundial es muy fuerte y son muchas las cosas que pasan: muchos vínculos, mucho tiempo compartido. Por eso es muy difícil elegir uno. Yo me quedo con los cuatro Mundiales que jugué que fueron fantásticos sin importar el resultado. Todo lo que viví en ellos aplica para la vida también. En algún momento, cuando algo parece negativo, todo es aprendizaje”.

Sobre su último partido, opinó: “El equipo se divirtió, disfrutó el partido y lo vivimos muy intensamente. Pasé tres o cuatro días increíbles desde que dije que éste sería el último, con el apoyo sincero de mis compañeros, con mensajes que vinieron de Argentina, con una carta que me dejó en el vestuario Juan Hernández... Fue todo espectacular. Además, en la tribuna estaban mi viejo, mi hermano, mi mujer, mis tres hijos chiquitos, mis amigos. Todo fue redondo”.

Por último, Leguizamón expresó: “Fueron 3 días muy intensos. El equipo me hizo pasar días increíbles, hablamos un montón de cosas y hoy jugamos un buen partido, nos divertimos. Así que todo fue placer. Tratamos de disfrutar cada día del Mundial y por momentos era difícil. Habíamos trabajado mucho para lograrlo, así que ahora hay que sacar las experiencias y los aprendizajes de que si hacemos una buena autocrítica nos va a permitir progresar y preparar un gran Mundial en 2023”, cerró el ya ex jugador de Los Pumas.

Se fue de Los Pumas, pero seguirá jugando profesionalmente: “Tengo ganas y estoy bien”

La decisión de cerrar su ciclo con Los Pumas no va de la mano con su carrera como profesional. Juan Manuel Leguizamón confirmó que tiene ganas de seguir jugando al rugby.

“Seguro que voy a continuar jugando porque quiero seguir un poquito más profesionalmente. Tengo muchas ganas y estoy bien. La última temporada en Jaguares no la viví como la última y por eso no descarto hacer una más. Con el equipo estuve en los últimos cuatro años que fueron espectaculares y allí disfruté mucho, con amigos en el día a día. Pero no lo tengo definido. Las ofertas son escasas a esta altura, pero no cierro ninguna puerta. Seguramente me gustaría elegir algo que me divierta y pueda disfrutar”, aseguró el tercera línea, quien a su vez, confirmó que no volverá a Santiago del Estero ya que está afincado con su familia en Buenos Aires. “Me volvería loco Santiago, pero hoy no entra en la ecuación”, dijo.