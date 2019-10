Insólito: a un intendente lo arrastraron con una camioneta por no cumplir con las promesas

10/10/2019 - 10:26 Mundo Web

Chiapas, México. Ciudadanos de la ciudad de Las Margaritas, enfurecidos con el alcalde por no cumplir las promesas de campaña, decidieron asaltar el municipio. Allí capturaron al mandatario, lo maniataron, y luego tras amarrarlo a una camioneta, lo arrastraron varios metros.

El acto de violencia ocurrió este martes, en la ciudad que tiene poco más de 20 mil habitantes, en el estado de Chiapas.

"Me empezaron a forcejear, a llevar, me ataron de un pie y me sacaron arrastrando de mi oficina hasta la parte de la calle, donde me amarraron", sostuvo el alcalde Jorge Luis Escandón Hernández.

Además agregó que quienes lo capturaron son campesinos indígenas, y que sometieron a los policías y causaron destrozos. "Vinieron ya preparados para llevarse a algunos funcionarios, y conseguir lo que siempre han querido ellos: que se les dé dinero", agregó.

De acuerdo a lo informado por el diario “El Heraldo”, Hernández había prometido a los lugareños la construcción de carreteras en la ciudad, promesa que nunca cumplió. Y no solo eso, sino que también dejó inconclusos otros proyectos, con los que había conseguido los votos.

Una vecina del lugar contó: "Nada mas vi cuando pasaron cargando al presidente municipal y de ahí lo único que hice fue meter a mis hijas a una casa para protegerlas”.

Tras la gresca, empleados municipales junto con la policía, salieron en defensa de Jorge Luis, provocándose una batalla campal frente a la sede municipal. Como consecuencia hubo una decena de heridos y 11 detenidos. Finalmente el alcalde fue liberado.

