J.J. López: "El descenso de River sirvió para devolver la sangre que ya no estaba"

10/10/2019

Juan José López, el entrenador que condujo al primer equipo de River en la recta final rumbo al descenso a la B Nacional, no dudó en afirmar que se trató de "un tropezón a tiempo".

"Cuando agarré, sentí que estaba dirigiendo a un equipo del Interior. Era un club sin medios propios y deteriorado. River venía desgastado con la dirigencia de Pasarella: no había ni ropa para los chicos. Y se lo dije a Daniel: había que refundar todo", sostuvo J.J. en declaraciones a Radiopasillo Monumental.

"No cambiaría nada de lo que pasó en 2011. A veces es bueno darse un tropezón para reaccionar a tiempo y creo que el descenso de River sirvió para eso, para devolver la sangre que ya no estaba", agregó el ex jugador millonario.

Tras aquella caída, River comenzó a vivir una etapa signada por los éxitos y las victorias, y López no dudó en llenar de elogios a Marcelo Gallardo: "Está claro que es la mayor figura del equipo. Le dio identidad y hoy en día no encuentro otro equipo que tenga tanta dinámica como este River. Juega como juega porque trabaja. Este equipo juega como el mejor Barcelona de Guardiola: no tiene a Messi, pero tiene un equipo terrible".