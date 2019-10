El Torneo Clausura prosigue mañana con el 16º capítulo

10/10/2019 - 22:07 Amateur

Mañana se levantará el telón para el 16º capítulo del Torneo Clausura, que organiza los Clásicos Barriales del Norte.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15, con 30 minutos de tolerancia reglamentaria.

Programa

En Chañar: Detalín FC vs. Kiosco Roxi (20), Pasaje 421 Jrs. vs. La Esquina de Kennedy (20), Medalla Milagrosa vs. El Bajo de Tarapaya (30) y El Juanfe vs. Pasaje 421 FC (30).

En 6to. Pasaje: Amigos del 4to. vs. Los Sosa (20), Villa Roble vs. Hermanos Juárez (20) y 6to. Pasaje vs. La 203 FC (30).

En Morumbí de Borges: Los Tenas vs. Sociedad Avanzada (20), La Banda de Memo vs. La Barra (20) y 7mo. Pasaje FC vs. Carlos Robles.

En Calle 107: La Banda de Pilli vs. La Fusión (20), Carne Los Amigos Jrs. vs. Los Pibes de Estuki (20) y Avenida FC vs. Rita Car (30).

En Mal Paso: Peti Jrs vs. El Milan (20), Los Tiburones vs. La Banda de Mario (20) y Mal Paso FC vs. Banfield (30).

En Fondo de Borges: Barrio Colón vs. Amigo de la 18 (20) y El Fondo de Borges vs. Calle 106 FC (30).

En Polideportivo Borges: La 12 FC vs. 5to. Pasaje (20), Barrio Borges vs. PSG (30) y Calle 109 FC vs. Estrella Jrs. (20).

En Pablo VI: Pablo VI vs. Los Primos Unidos (20) y Los Calamares vs. La 23 FC (30).

En San Lorenzo: Los del Pasaje vs. La Magallanes (20), San Lorenzo vs. Los Pibes del Primero (20) y Los Pumas vs. Barrio Cáceres (30).

En Villa Grimanesa: Herrería Juan Ramón vs. Los Ángeles (20), Chete Ría vs. Juv. de Chañar (20) y Chete FC vs. Peti FC (30).

En Gril: La Pueyrredón vs. La 23 Jrs. (20), Los 3 Amigos Jrs. vs. 3er. Pasaje (20) y La Gobernador vs. Laureles (20).

En Santa Rosa: Tigres Jrs. vs. Los Pibes de la 18 (20), El Salvador vs. Equipo de Gael (20) y Santa Rosa vs. Eskendra (30).

En Suboficiales: Juveniles del Gas vs. La 203 Jrs (20), 1er. Pasaje vs. Uriarte (20) y Estrella del Norte vs. Chañar (30).

En Tarapaya: Juveniles de la Banquina vs. El Bajo de Tarapaya Jrs (20), Gas del Estado vs. Los 3 Amigos FC (30) y Tarapaya FC vs. Carne Los Amigos FC (30).

En El Triángulo: El Triángulo Jrs vs. Juv. de Tarapaya (20); La Unión del Oeste vs. Borges Unido (30) y Triángulo FC vs. Calle 4 (30).

En San Martín: Juan F. Ibarra vs. La Banda de Diego (20), San Martín vs. Km 49 (20), La Juntada vs. Los Peregrinos (20) y Q + Q vs. Villa Grimanesa (30). l